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Чем удивить девушку на День Святого Валентина: топ-10 крутых идей для подарка

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
Подборка подарков, достойных самой королевы
Подборка подарков, достойных самой королевы. Фото freepik.com

Выбор правильного презента может оказаться непростой задачей, особенно если вы хотите найти что-то по-настоящему выражающее ваши чувства

День святого Валентина – это особый повод показать свою любовь и признательность самому важному человеку в вашей жизни. Если вы ищете идеальный подарок для особой девушки, найти правильный презент может оказаться непростой задачей.

Однако не переживайте — мы вам поможем подобрать для любимой что-то действительно особенное. В этой статье "Телеграф" делится несколькими продуманными и креативными идеями подарков, которые непременно покажут вашу любовь и удивят вторую половинку. Независимо от того ищете вы уникальный, романтический или персонализированный подарок, вы обязательно найдете свой идеальный вариант.

Особые подарки для девушки в День влюбленных

  1. Модная сумочка (будьте осторожны с таким подарком и чтобы ее не разозлить, лучше сначала просмотрите эту нашу подборку модных сумок 2023 года ).
  2. Новый гаджет — телефон, планшет, смарт-часы, электронная книга, наушники и т.д.
  3. Бьюти-техника: стайлер для волос, выпрямитель, плойка или фен "Дайсон", от которого в восторге весь инстаграмм и тикток.
  4. Корона или диадема – полушутливый подарок, который свидетельствует, что она для вас – королева, ваша единственная и самая лучшая. Девушка будет рада получить нечто подобное, ведь глубоко в душе каждая хочет чувствовать себя особенной.
  5. Предложение руки и сердца! Можете в этот романтический день позвать ее замуж, если ваши отношения уже давно двигаются в этом направлении. Поверьте, даже если у вас будет не самое дорогое кольцо из ювелирного магазина и не самый большой букет на планете Земля, она это оценит. Это очень романтично, хотя и кажется тривиальным.
  6. Электросамокат – отличный подарок, который непременно оценит с наступлением теплых весенних дней. Поверьте, вы еще сами будете просить его у нее, чтобы прокатиться.
  7. Украшения: кольцо, колье, цепочка, ожерелье, серьги, браслет или особая брошь – выбор просто безграничный.
  8. Ее любимые духи.
  9. Сертификат на посещение салона красоты или спа-салона, сеанса массажа или чего-то в этом роде.
  10. Ее или ваш совмесный портрет в стиле поп-арт.

Раньше мы рассказывали, что можно подарить на 14 февраля любимому. "Телеграф" создал целую подборку с идеями милых презентов, сделанных своими руками.

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#День влюбленных #День Святого Валентина #14 февраля