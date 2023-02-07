Что сделать с окнами, чтобы в доме было намного теплее: практичные советы

Ваш дом может оставаться теплым, даже если у вас нет обогревателя

Ни для кого не секрет, что при прохождении наружного воздуха через проемы дома, а именно двери и окна, обязательно происходит потеря тепла. Поэтому, если вы хотите улучшить теплоизоляцию своего дома, то начинать нужно именно с этого.

"Телеграф" делится со своими читателями несколькими практичными трюками, которые стоит "провернуть" со своими окнами, чтобы провести мягкую, комфортную и теплую зиму. Более того, эти хитрости помогут вам также немного сэкономить на коммуналке, пишет портал santeplus.

Как сохранить тепло в доме зимой

Первое — вместо того, чтобы запасаться одеялами, утеплителями или тяжелыми шторами, которые после вешаются на окна, замените это все на изолирующие наружные жалюзи. Они вызывают парниковый эффект, если их установить примерно в двадцати сантиметрах от стекла. Они также действуют как "зонтик" летом.

Также отличным решением будет использование тепловых жалюзи в форме сот. Они способны обеспечить лучшую изоляцию вашего дома, удерживая прохладный воздух между ячейками и сотовыми формами. Римские шторы и длинные шторы на подкладке также полезны для удержания тепла, однако не являются лучшим решением для теплоизоляции.

Ну и еще один способ, который является бесплатным — это для улучшения герметизации зимой переведите свои окна в зимний режим, если такой имеется. Он "активируется" очень просто: нужно затянуть отверткой винт на краю окна. Это значительно уменьшит утечку холодного воздуха в дом.

Узнайте в нашем предыдущем материале, как согреться зимой с помощью обдуманной расстановки мебели в вашем доме. Не превращайте свою "берлогу" в зимнее царство.