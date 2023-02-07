Каким будет 2024 год високосный год: чем опасен и чего стоит ждать

Астрологи не раз отмечали, что високосный год отличается от обычного. И не только количеством дней

После года Черного Водяного Кролика, который обещает быть интересным и насыщенным событиями, правление перейдет к Зеленому Деревянному Дракону. Восточные астрологи считают Дракона могущественным знаком, символизирующим энергию, власть и силу. Но 2024 год будет особенным не только своим астрологическим правителем. Он – высокосный.

Опасный и принесший высокосный 2024 год людям и Украине, в частности, разобрался "Телеграф".

Высокосный год – что это значит?

Если обратиться к числам, то в високосный год дней становится больше: Земля движется вокруг Солнца около 365 дней 5 часов 49 минут, благодаря чему появляется шесть лишних часов. В календаре мы можем наблюдать это как дополнительный день – 29 февраля.

И если у ученых отношение достаточно прагматичное к високосному году, то народные приметы многих стран мира свидетельствуют совсем о другом. По наблюдениям именно в такие годы происходит наибольшее количество политических и природных катастроф. Например, во время прошлого высокосного года, пришедшегося на 2020-й, мир всколыхнула масштабная пандемия коронавариса.

В восточной культуре негативную энергию высокосного года связывают с числом четыре, которое несет в себе силу слова "смерть". А, как известно, високосный год – всегда четвертый по счету, так или иначе присваивающий ему славу опасного. Более того, по поверьям, если человек в прошлые годы совершил много преступлений, то именно в високосное придет время его "очищения" — он может сталкиваться с постоянными неурядицами и проблемами.

Тем не менее, символ рока Зеленый Деревянный Дракон – хороший знак. Поэтому раньше времени впадать в меланхолию и панику не стоит.

Кому повезет в 2024 году?

Стихия года – дерево, символизирующее физический и духовный рост. Особенно успех будет сопровождать уверенных в себе людей, у которых есть благородные намерения и четкие цели. Зеленый цвет означает обновление и возрождение, мир и начало новой жизни.

Впрочем, Дракон, да еще и в сочетании с високосным годом – довольно опасный период. Поэтому, какими именно будут изменения, зависит не только от настроения астрологического обладателя года, но и от самих людей.

К кому Зеленый Деревянный Дракон не будет благосклонен?

Неудачи и разочарования могут постичь несерьезных и легкомысленных людей. Более того, если в вашем окружении есть такие люди, то дела с ними не принесут успешных результатов и могут закончиться негативными последствиями.

Любителям сомнительных занятий и афер тоже стоит осторожничать – Дракон умеет быть очень опасным! А високосный год отмечает: чем больше человек будет рисковать в этот период, тем больше проблем его будет ждать.

Что ждет Украину в 2024 году?

Астролог Влад Росс в комментарии "Главреду" поделился довольно оптимистичными прогнозами для нашей страны. Да, в 2023 году война с россией закончится победой Украины, а уже в 2024 году Крым вернется под контроль Украины.

"В 2024 году в Крыму уже будет ходить гривна. Все вернется", – считает Росс.

Кроме того, астролог дал прогноз и по президентским выборам, которые должны состояться в 2024 году. По мнению Влада Росса, Владимир Зеленский легко их выиграет:

"Все будет зависеть от него – захочет ли он продолжение этого безумного "марлезонского балета", учитывая, что уже за первый президентский срок он сильно состарился. Если Зеленский решит остаться в политике, он легко выиграет президентские выборы-2024, причем триумфально".

Ранее астролог Влад Росс предусмотрел, когда умрет российский диктатор Владимир Путин.