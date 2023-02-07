Если смартфон не заряжается из-за пыли: самый простой способ исправить проблему

В некоторых случаях мчаться сломя голову в сервисный центр не обязательно — все можно решить самостоятельно

Смартфоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Случается, что гаджет внезапно перестает воспринимать зарядное устройство. Причин этого может быть много: поломка зарядки или батареи телефона, проблемы с розеткой или устройством, от которого вы пытаетесь его подпитать, проблемы с прошивкой или одна из самых банальных причин — пыль, которая забилась в гнездо зарядки.

Если проблема в грязи, накопившейся в порту для зарядки, исправить это совсем несложно. И для этого даже не нужно покупать специальные инструменты. Как самостоятельно исправить проблему и очистить гнездо зарядки от пыли, чтобы телефон снова начал заряжаться, рассказывает OBOZREVATEL.

Почему "ломается" порт для зарядки

Как бы осторожно вы не относились к своему телефону, ничего поделать против пыли вы не способны. Когда смартфон лежит в вашем кармане или сумочке, он контактирует с пылью и микрочастицами грязи, которые могут забиваться в самые "удобные места" – динамики и порт для зарядки. Поскольку визуально это не очень заметно, определенное время мы не обращаем внимания на засорение, а когда количество грязи достигает критического уровня (динамики звучат очень плохо или телефон перестал заряжаться), то не знаем, что с этим делать.

Как самостоятельно почистить порт для зарядки

На то, чтобы его починить, не придется тратить ни копейки. Главное – будьте осторожны, чтобы ничего не сломать. Если аккуратность – это не про вас, тогда лучше все же занесите гаджет в сервисный центр, а в противном случае – к работе!

На то, чтобы "пофиксить" смартфон, уйдет буквально несколько минут. Нам понадобится обычная деревянная зубочистка или игла (вот с ней нужно быть максимально осторожным, потому что и порт Lightning в iPhone, и USB-C в гаджетах Android имеют очень деликатные контакты).

Для очистки порта вставьте в него зубочистку и осторожно перемещая ее, соберите грязь внутри. Особенно давить не нужно, потому что так вы можете только еще больше ее утрамбовать. Понемногу извлекайте грязь изнутри и в какой-то момент вы поймете, что в зарядном порту больше не осталось посторонних предметов. Вот и все – попробуйте поставить телефон на зарядку и он должен заработать.

Если же что-то пошло не так и метод не сработал, лучше обратитесь к специалистам. Возможно, проблема кроется отнюдь не в засорении зарядного гнезда.

Ранее мы рассказывали, что заряд батареи на телефоне может "таять" на глазах из-за одной скрытой функции. Значок этого приложения может быть неактивным, но она будет работать в фоновом режиме, съедая драгоценные проценты зарядки.