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Простое средство из вашей кухни способно надолго убрать конденсат на окнах: лайфхак

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Больше не придется каждое утро вытирать подоконник
Больше не придется каждое утро вытирать подоконник. Фото Unsplash.com

Эффект вы будете увидеть в течение целого месяца

Конденсат на окнах появляется из-за перепада температуры. Чаще всего эта проблема возникает зимой, когда за окном мороз, а в доме тепло. Затуманивание окон – серьезная проблема, ведь лишняя влага, которая накапливается на стекле, приводит к появлению в помещении грибков и плесени. Однако решить эту проблему на самом деле очень просто.

Очень интересным способом борьбы с запотеванием окон делится сайт sante plus. Все, что нам нужно для этого, уже есть в вашем доме – хитрый трюк подразумевает использование средства для мытья посуды. Продолжительность действия такого лайфхака – до месяца времени.

Следовательно, чтобы предотвратить появление конденсата на окнах, их нужно просто намылить. Для этого возьмите влажную тряпку (но не мокрую!) и налейте на нее несколько капель моющего средства. После этого хорошенько протрите окна – так, словно вы их моете обычным способом. После этого поверхность протирают сухой тряпкой.

Избежать возвращения проблемы можно, просто повторяя процедуру раз в месяц или немного чаще, если эффект оказался не столь мощным, как вы ожидали. Вот и все – ваши окна больше не будут "плакать".

Раньше мы рассказывали, что можно поставить на подоконник, чтобы не было конденсата на окнах. Этот хитрый трюк также можно использовать для предотвращения запотевания стекла в автомобиле.

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#Лайфхак #Конденсат #Запотевшие окна