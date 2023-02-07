Радости не будет предела: подбираем подарок на День Святого Валентина по знаку Зодиака

Овнам хочется сюрпризов, а Водолеям — чего-то оригинального

Ко Дню Святого Валентина остается все меньше времени, а значит, пора всерьез задуматься, что вы подарите своей половинке. Мы уже подготовили вам несколько подборок, которые помогут определиться. Это, в частности, топ-10 крутых идей для незабываемого подарка девушке, а также милые идеи презентов, которые можно сделать своими руками для любимого парня. Теперь же предлагаем подобрать идеальный подарок по его или ее знаку Зодиака.

Если у вас много идей, но вы не знаете, какой вариант порадует его/ее больше, то просто доверьтесь звездам. Астрологи точно знают, что должно понравиться тому или иному знаку Зодиака. Что же выбрать, – рассказывает Joy-pup.

Овен

Овны любят сюрпризы и веселье. Им понравится поездка в другой город или выходные в крутом отеле или загородном комплексе. Свежий воздух, природа, горячий ароматный кофе и что-то покрепче вечером — таким себе представляют идеальный День Святого Валентина Овны.

Телец

Любой подарок, если он будет сделан от всего сердца, осчастливит представителей этого знака Зодиака. Они оценят и милую безделушку, и что-то, что облегчит им повседневную жизнь, поэтому вариантов на самом деле множество. Главное — дарите вместе с презентом свою любовь и понимание.

Близнецы

Близнецам от природы свойственно любопытство. Они ценят книги, хорошее вино, приятную музыку и интересные разговоры. Именно на этом и стоит остановить свой выбор — устройте им день отдыха, поддержите интересный разговор и никуда не спешите. Их радости просто не будет предела!

Рак

Для Раков важна любовь, преданность и искренность. Если вы надумаете подарить им книгу, дополните ее небольшим посвящением, а если это будет что-то другое — украшения, картина, мягкая игрушка и т.д. — обязательно добавьте валентинку с признаниями в любви. Не забудьте прописать в открытке и все прекрасные стороны Рака, за которые вы его так любите. Оценят они, кстати, и авторские работы — вещь, сделанная своими руками специально для них — разве счастье не в этом?..

Лев

Щедрые и тщеславные Львы предпочитают подарки с большими ценниками. Идеальным презентом для них будет какая-то ценная вещь — будь то новый iPhone, дорогое украшение или сумочка из последней модной коллекции. Выбирайте именно то, к чему не равнодушна ваша вторая половинка — осчастливить ее в День влюбленных на самом деле совсем несложно.

Дева

Для Дев этот праздник — день трогательных жестов и искренних признаний. Лучшим подарком для них будет серенада под окном многоэтажки или же стихотворение, написанное именно для них. Растопит их сердце и видеоролик, в котором вы расскажете вашу историю любви.

Весы

Представители этого знака ценят красоту и культуру. Отличным вариантом будет подарить им любимые духи (или что-то новенькое, но из той линейки, что им точно нравится), изысканный комплект белья, набор косметики или бьюти-технику. Не менее ценным будет и билет на какую-то культурную программу, которая подпадает под сферу увлечений Весов.

Скорпион

Эти люди от природы экспрессивны и просто обожают чувствовать себя особенными. Для них идеальным подарком на День Святого Валентина будет романтический ужин в роскошном ресторане или ночь в особенном месте. Еще один вариант — подарите им что-то, что существует в мире только в одном экземпляре. Эта вещь будет радовать их до конца жизни.

Стрелец

Представители знака Стрелец — ярые тусовщики. Они чрезвычайно активны и обожают все, что связано с риском и выбросом адреналина. Они оценят, например, роуп-джампинг, дрифт на спортивном авто или прыжок с парашютом (но помните, что именно этот подарок придется отложить на потом).

Козерог

Это настоящие ценители традиций. Вы можете выбрать для них скромный, но практичный презент, и они точно это оценят. Остановить выбор можно, например, на симпатичной сумочке или кошельке, отличным вариантом станут и традиционные подарки вроде мягких домашних тапочек и пушистого халата, перчатки или модный шарф.

Водолей

Водолей очень нестандартные личности, поэтому традиционные вещи часто ассоциируются у них с занудством. При выборе подарка избегайте повседневности и ищите что-то необычное — то, что только что появилось в продаже, что-то оригинальное или ультрамодное: духи, обувь, одежда и другие вещи со смелым дизайном.

Рыбы

Этот знак Зодиака очень чувствителен. Любой подарок на День Святого Валентина, сделанный с любовью, коснется их сердца. Вы можете выбрать что угодно — от традиционных цветов и вкусного ужина до записной книжки с зайчиками, книги о любви или картины с его/ее фото.

Раньше мы рассказывали, как провести День святого Валентина каждому знаку Зодиака. В этот особый день кому-то понравится стандартный романтический ужин, а кто-то потребует настоящего экстрима.