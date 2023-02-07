Как быстро пожарить картофель: простой лайфхак от умелых хозяек

Хрустящий картофель будет готов уже через несколько минут — метод проверенный годами

Пожарить картошку вообще-то очень просто. Однако обычно на это уходит много времени. А что делать, если голод подкрался незаметно и вам хочется поесть УЖЕ? Мы знаем и поделимся с вами крутым лайфхаком, который выручит вас от голода и сэкономит много времени. Раньше мы, кстати, рассказывали, что добавляют к жареному картофелю, чтобы сделать его в разы вкуснее.

Если вы считаете, что добиться быстрой прожарки картофеля удастся, просто увеличив огонь на максимум, то должны вас разочаровать – так вы только сожжете блюдо, а внутри картофель останется сырым. Здесь нужно действовать совсем по-другому. Существует один интересный трюк, с которым время приготовления картофеля можно сократить вдвое и при этом получить все те же аппетитные ломтики с хрустящей корочкой. Что это за хитрость, сообщает Ukr.Media.

Обычно на обжаривание картофеля традиционным способом мы тратим от 15 мин. Однако, благодаря одной маленькой кулинарной хитрости, жареной картошечкой можно будет полакомиться уже за считанные минуты.

Итак, перед тем как выложить картофельную нарезку на уже разогретую с маслом сковороду, картофель следует замочить в очень горячей воде примерно на 3-5 мин. После этого воду сливают, а картофель отправляют на сковороду. Жарить картофельные слайсы после такой подготовки нужно, как всегда.

Благодаря замачиванию овощей в кипятке перед жаркой весь процесс обжаривания займет всего несколько минут, так что не отходите от сковородки надолго. Кстати, этот лайфхак позволяет не только максимально быстро поджарить картофель, но и выводит из него лишний крахмал, благодаря чему жареные ломтики будут еще более хрустящими.

Раньше мы рассказывали, как буквально за секунду сделать картофельное пюре вдвое вкуснее. Если добавить один секретный ингредиент, блюдо будет идеальным!