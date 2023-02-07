Трендовая прическа весны-2023, поражающая своей простотой: как сделать пучок балерины (фото)

Стильная и простая в исполнении – она покоряет мир

Модную арену захватил "балеткор" или модный "косплей" на стиль балерины. Этой весной такая прическа будет в трендах, как и азиатские стрижки и теплые оттенки в покраске. Однако самое главное то, что пучок балерины – это не только модно, но и очень удобно.

Эта прическа имеет сразу несколько преимуществ, среди которых ее универсальность для всех типов лица (важно только выбрать правильный пробор), неприхотливость в уходе в течение дня, а также возможность замаскировать немытые волосы. Как создать свой идеальный пучок балерины, рассказывает prostoway.

Балеткор – самая модная прическа весны 2023

Для создания прически нам понадобится гель или мусс сильной фиксации, расческа с жидкими зубчиками, тонкие резинки под цвет волос, а также шелковые резинки, ленты или спортивная повязка. Последнее – на ваш выбор.

Надо сразу решить, какой пробор вы будете делать: прямой, косой или волосы, собранные назад. С помощью расчески разгладьте волосы с гелем, убедившись, что каждый волосок на своем месте. Тогда соберите волосы в пучок на затылке или чуть выше и закрепите их тонкой резинкой. Чтобы добавить прическе балетного стиля, вы можете украсить ее шелковой резинкой, лентой или повязкой.

Одним из главных плюсов является то, что в течение дня вам не придется беспокоиться о состоянии прически — гель будет крепко держать волосы, поэтому их внешний вид вряд ли изменится до самого вечера. Еще одно существенное преимущество "балеткора" — это идеальная прическа для случаев, когда вы не успеваете помыть волосы, а их вид вас уже не устраивает. Просто сделайте пучок балерины и никто ничего не заметит.

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