Февраль отметится заметной солнечной активностью: когда ждать магнитных бурь

Когда ждать солнечной активности в феврале

Февраль 2023 будет весьма активным в плане солнечных штормов, однако на Земле в полноценные магнитные бури это не выльется.

Об этом говорится в прогнозе сервиса Meteoagent, который получает информацию от спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий мира.

По его информации, солнечных штормов с K-индексом в 4 балла в феврале будет два:

с 7 по 10 февраля;

с 19 по 21 февраля.

Стоит отметить, что штормы такого уровня силы не будут иметь заметного воздействия на магнитосферу Земли, а следственно и не перерастут в магнитные бури.

Как известно, во время солнечных штормов в космическое пространство выбрасываются потоки электронов и протонов, часть из которых достигают Земли. Вследствие их взаимодействия с геомагнитным полем нашей планеты и возникают магнитные бури.

Их сила измеряется K-индексом, описывающим отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение 3-часового интервала. По девятибалльной шкале магнитной бурей считаются те возмущения, индекс которых превышает 5.

На Земле эти явления могут приводить к перебоям в работе радиосвязи и энергосетей. Их потенциальное влияние на здоровье человека не является научно обоснованным, однако по данным геологической службы США они могут привести к тому, что пилоты и астронавты могут получить большие чем обычно дозы радиации.

Впрочем, есть исследования, которые гласят, что они могут влиять на некоторых метеозависимых людей, однако часть из них могут давать субъективную реакцию не на саму бурю, а на вспышку на Солнце, которая обычно происходит за день-другой до ее начала.

Как сообщалось ранее, в Украину идет очередная волна холодов, однако синоптики ожидают, что потепление наступит уже ко второй половине месяца.