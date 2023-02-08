Дачникам на заметку: что можно сеять на рассаду уже в феврале

Правильное освещение, полив и уход помогут вырастить хорошую рассаду.

Если вы думали, что огородно-дачный сезон начинается с наступлением тепла, то вы ошибаетесь. К примеру, первую рассаду вполне можно высаживать уже в феврале. А вот какую именно, спешим вам рассказать.

Как отмечает портал prostoway, выбор растений для посева в последний зимний месяц достаточно большой, однако у этих февральских "огородных дел" есть свои тонкости. Об этом — читайте далее.

Что можно сеять на рассаду в феврале

Среди растений, которые можно сажать на рассаду в конце зимы, следующие варианты:

лук-порей;

сельдерей;

баклажаны;

сладкий перец;

картофель;

томаты.

Однако перед тем, как их высаживать, обратите внимание на сроки посевов, которые указаны на упаковке семян, и подходят ли они для этого периода.

Также после высеивания первых культур, важно следить, чтобы ростки не вытягивались, а причиной этого может быть плохое освещение. Например, томатам нужно не менее 17 часов света, а перцам – 13 часов. Помимо этого, важно следить за температурой почвы. Многие растения могут не прорасти, если она будет ниже +15 градусов.

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