Дачникам на заметку: что можно сеять на рассаду уже в феврале
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Правильное освещение, полив и уход помогут вырастить хорошую рассаду.
Если вы думали, что огородно-дачный сезон начинается с наступлением тепла, то вы ошибаетесь. К примеру, первую рассаду вполне можно высаживать уже в феврале. А вот какую именно, спешим вам рассказать.
Как отмечает портал prostoway, выбор растений для посева в последний зимний месяц достаточно большой, однако у этих февральских "огородных дел" есть свои тонкости. Об этом — читайте далее.
Что можно сеять на рассаду в феврале
Среди растений, которые можно сажать на рассаду в конце зимы, следующие варианты:
- лук-порей;
- сельдерей;
- баклажаны;
- сладкий перец;
- картофель;
- томаты.
Однако перед тем, как их высаживать, обратите внимание на сроки посевов, которые указаны на упаковке семян, и подходят ли они для этого периода.
Также после высеивания первых культур, важно следить, чтобы ростки не вытягивались, а причиной этого может быть плохое освещение. Например, томатам нужно не менее 17 часов света, а перцам – 13 часов. Помимо этого, важно следить за температурой почвы. Многие растения могут не прорасти, если она будет ниже +15 градусов.
Раньше мы рассказывали, как с помощью аспирина, сахара и других уловок продлить жизнь букета. Эти простые способы обязательно пригодятся вам, особенно в канун главного праздника всех влюбленных — Дня Святого Валентина.