Если ноутбук перестал заряжаться, проверьте эти три момента
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Самые частые проблемы, приводящие к отказу девайса подпитаться
С ноутбуком, как и с другими гаджетами, иногда возникают проблемы. Чаще всего пользователи жалуются на то, что лэптоп начал плохо заряжаться, слишком быстро "садится" или вообще не воспринимает зарядку.
В чем может быть проблема, если ваш ноутбук перестал заряжаться, и как исправить ситуацию самостоятельно, рассказывают fakty. В большинстве случаев ошибку можно обнаружить и устранить без обращения в сервисный центр. Главное – найти первопричину неполадки.
Почему не заряжается ноутбук: основные причины
Часто такая проблема возникает из-за технических характеристик лэптопа, проблем системного характера или механических повреждений. В некоторых случаях, конечно, придется нести технику в ремонт, однако преимущественно устранить проблему можно самостоятельно.
1) Если батарея не хочет заряжаться на новом ноутбуке
У новых устройств установлена лицензионная система. В этом случае аккумулятор может не заряжаться сразу по двум причинам: это может быть как заводской брак, так и неправильная инициализация батареи.
Как устранить проблему:
- выключите ноутбук;
- отсоедините его от зарядки;
- извлеките аккумулятор;
- удерживайте клавишу ВКЛ (около 20 сек);
- верните аккумулятор на место;
- подключите зарядку и включите устройство.
2) Если речь идет о перегреве батареи
Преимущественно эта проблема возникает тогда, когда владелец ноутбука не следит за чистотой системы охлаждения. В таком случае там будет накапливаться грязь и пыль, что впоследствии начнет приводить к регулярному перегреву батареи. Ничем хорошим это не закончится, поэтому следует быть внимательными к вашему лэптопу и не оставлять его в запыленных помещениях.
Если батарея перегрелась, ноутбук нужно почистить – механическое удаление пыли и грязи из системы охлаждения спасет ваш лэптоп. Кроме того, во время работы рекомендуется использовать специальные подставки для ноутбука и не ставить его на мягкие тканевые поверхности.
3) Если проблема связана с программным обеспечением
Производители ноутбуков часто напаковывают свои девайсы разными утилитами. Они предназначены для увеличения производительности и срока жизни лэптопа, однако чаще всего именно поэтому заряд аккумулятора не достигает 100%.
Проблема может возникнуть даже с официальным ПО, в которое закралась ошибка. Исправить ситуацию можно, отыскав и удалив ненужный софт.
Отыскать вредоносные утилиты можно следующим способом:
- нажать клавишу "Пуск" – "Панель управления";
- перейти в "Программы и средства";
- выбрать проблемный софт (отличить его легко – в его названии будет указана марка ноутбука);
- выделить его кнопкой мышки и нажать "Удалить";
- перезагрузить гаджет и подключить его к зарядке.
Другие причины
Кроме всего вышеуказанного, проблема может быть и с самим оборудованием: износ зарядного устройства или его повреждение, недостаток мощности, проблемы с разъемами на лэптопе (особенно, если он далеко не новый) и т.д. В таких случаях лучше обратиться за помощью к специалистам.
Ранее мы рассказывали, как за секунду узнать степень изношенности батареи ноутбука – это важный параметр, на который мало кто обращает внимание. А ведь от него тоже зависит трудоспособность вашего девайса.