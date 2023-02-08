Если ноутбук перестал заряжаться, проверьте эти три момента

Самые частые проблемы, приводящие к отказу девайса подпитаться

С ноутбуком, как и с другими гаджетами, иногда возникают проблемы. Чаще всего пользователи жалуются на то, что лэптоп начал плохо заряжаться, слишком быстро "садится" или вообще не воспринимает зарядку.

В чем может быть проблема, если ваш ноутбук перестал заряжаться, и как исправить ситуацию самостоятельно, рассказывают fakty. В большинстве случаев ошибку можно обнаружить и устранить без обращения в сервисный центр. Главное – найти первопричину неполадки.

Почему не заряжается ноутбук: основные причины

Часто такая проблема возникает из-за технических характеристик лэптопа, проблем системного характера или механических повреждений. В некоторых случаях, конечно, придется нести технику в ремонт, однако преимущественно устранить проблему можно самостоятельно.

1) Если батарея не хочет заряжаться на новом ноутбуке

У новых устройств установлена лицензионная система. В этом случае аккумулятор может не заряжаться сразу по двум причинам: это может быть как заводской брак, так и неправильная инициализация батареи.

Как устранить проблему:

выключите ноутбук;

отсоедините его от зарядки;

извлеките аккумулятор;

удерживайте клавишу ВКЛ (около 20 сек);

верните аккумулятор на место;

подключите зарядку и включите устройство.

2) Если речь идет о перегреве батареи

Преимущественно эта проблема возникает тогда, когда владелец ноутбука не следит за чистотой системы охлаждения. В таком случае там будет накапливаться грязь и пыль, что впоследствии начнет приводить к регулярному перегреву батареи. Ничем хорошим это не закончится, поэтому следует быть внимательными к вашему лэптопу и не оставлять его в запыленных помещениях.

Если батарея перегрелась, ноутбук нужно почистить – механическое удаление пыли и грязи из системы охлаждения спасет ваш лэптоп. Кроме того, во время работы рекомендуется использовать специальные подставки для ноутбука и не ставить его на мягкие тканевые поверхности.

3) Если проблема связана с программным обеспечением

Производители ноутбуков часто напаковывают свои девайсы разными утилитами. Они предназначены для увеличения производительности и срока жизни лэптопа, однако чаще всего именно поэтому заряд аккумулятора не достигает 100%.

Проблема может возникнуть даже с официальным ПО, в которое закралась ошибка. Исправить ситуацию можно, отыскав и удалив ненужный софт.

Отыскать вредоносные утилиты можно следующим способом:

нажать клавишу "Пуск" – "Панель управления";

перейти в "Программы и средства";

выбрать проблемный софт (отличить его легко – в его названии будет указана марка ноутбука);

выделить его кнопкой мышки и нажать "Удалить";

перезагрузить гаджет и подключить его к зарядке.

Другие причины

Кроме всего вышеуказанного, проблема может быть и с самим оборудованием: износ зарядного устройства или его повреждение, недостаток мощности, проблемы с разъемами на лэптопе (особенно, если он далеко не новый) и т.д. В таких случаях лучше обратиться за помощью к специалистам.

Ранее мы рассказывали, как за секунду узнать степень изношенности батареи ноутбука – это важный параметр, на который мало кто обращает внимание. А ведь от него тоже зависит трудоспособность вашего девайса.