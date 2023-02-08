Рецепт пиццы без теста: второй такой шедевр вы не найдете нигде

Чрезвычайно простой рецепт вкусного итальянского блюда, но несколько модернизированный

Вкусная пицца – это идеальный завтрак, обед и ужин. Это итальянское блюдо никогда не надоедает, ведь готовить его можно с любой начинкой и на любом тесте (например, на тесте без муки с добавлением картофеля). А можно вообще отказаться от теста и сделать оригинальную пиццу, которую вы больше нигде не попробуете – приготовить такую можно только у себя на кухне.

Уникальным рецептом пиццы без теста делится в фейсбук-группе "Рецепты Колежанок" пользователь Inna Geller. Девушка пишет, что блюдо получается очень вкусным и аппетитным. Да и готовится этот шедевр достаточно быстро.

Ингредиенты для основы пиццы:

фарш курицы или индейки — 300 г

яйцо – 1 шт.

специя итальянские травы

соль, перец — по вкусу

Для соуса:

1 луковица

итальянские травы

2 ст.л. томатной пасты

50 мл воды

соль, перец — по вкусу

оливковое масло — для жарки

Для начинки:

помидор — ½ шт.

красный лук — ½ шт.

болгарский перец — ¼ шт.

шампиньоны — 3 шт.

твердый сыр и моцарелла — 100 г

зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Разогреваем сковороду, смазываем ее поверхность оливковым маслом. Далее добавляем поочередно все ингредиенты для соуса и тушим их 2 мин. В результате, должны получить консистенцию кетчупа. Выкладываем фарш на пергамент. Равномерно распределяем его по всей форме. Ставим в духовку на 15-20 мин при 180 градусах. Готовый мясной корж смазываем соусом и выкладываем начинку. Снова ставим в духовку на 10 мин. В самом конце выкладываем сыр, а уже после выпечки посыпаем пиццу зеленью.

Раньше мы рассказывали, как приготовить ароматные картофельные зразы с хрустящей корочкой. Это вкусное и бюджетное блюдо точно понравится всей вашей семье.