Рецепт пиццы без теста: второй такой шедевр вы не найдете нигде
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Чрезвычайно простой рецепт вкусного итальянского блюда, но несколько модернизированный
Вкусная пицца – это идеальный завтрак, обед и ужин. Это итальянское блюдо никогда не надоедает, ведь готовить его можно с любой начинкой и на любом тесте (например, на тесте без муки с добавлением картофеля). А можно вообще отказаться от теста и сделать оригинальную пиццу, которую вы больше нигде не попробуете – приготовить такую можно только у себя на кухне.
Уникальным рецептом пиццы без теста делится в фейсбук-группе "Рецепты Колежанок" пользователь Inna Geller. Девушка пишет, что блюдо получается очень вкусным и аппетитным. Да и готовится этот шедевр достаточно быстро.
Ингредиенты для основы пиццы:
- фарш курицы или индейки — 300 г
- яйцо – 1 шт.
- специя итальянские травы
- соль, перец — по вкусу
Для соуса:
- 1 луковица
- итальянские травы
- 2 ст.л. томатной пасты
- 50 мл воды
- соль, перец — по вкусу
- оливковое масло — для жарки
Для начинки:
- помидор — ½ шт.
- красный лук — ½ шт.
- болгарский перец — ¼ шт.
- шампиньоны — 3 шт.
- твердый сыр и моцарелла — 100 г
- зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Разогреваем сковороду, смазываем ее поверхность оливковым маслом. Далее добавляем поочередно все ингредиенты для соуса и тушим их 2 мин. В результате, должны получить консистенцию кетчупа.
- Выкладываем фарш на пергамент. Равномерно распределяем его по всей форме. Ставим в духовку на 15-20 мин при 180 градусах.
- Готовый мясной корж смазываем соусом и выкладываем начинку. Снова ставим в духовку на 10 мин.
- В самом конце выкладываем сыр, а уже после выпечки посыпаем пиццу зеленью.
Раньше мы рассказывали, как приготовить ароматные картофельные зразы с хрустящей корочкой. Это вкусное и бюджетное блюдо точно понравится всей вашей семье.