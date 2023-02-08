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Рецепт пиццы без теста: второй такой шедевр вы не найдете нигде

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
Пицца может быть вкусной даже без теста Новость обновлена 08 февраля 2023, 12:04
Пицца может быть вкусной даже без теста. Фото Коллаж "Телеграфа"

Чрезвычайно простой рецепт вкусного итальянского блюда, но несколько модернизированный

Вкусная пицца – это идеальный завтрак, обед и ужин. Это итальянское блюдо никогда не надоедает, ведь готовить его можно с любой начинкой и на любом тесте (например, на тесте без муки с добавлением картофеля). А можно вообще отказаться от теста и сделать оригинальную пиццу, которую вы больше нигде не попробуете – приготовить такую можно только у себя на кухне.

Уникальным рецептом пиццы без теста делится в фейсбук-группе "Рецепты Колежанок" пользователь Inna Geller. Девушка пишет, что блюдо получается очень вкусным и аппетитным. Да и готовится этот шедевр достаточно быстро.

Ингредиенты для основы пиццы:

  • фарш курицы или индейки — 300 г
  • яйцо – 1 шт.
  • специя итальянские травы
  • соль, перец — по вкусу

Для соуса:

  • 1 луковица
  • итальянские травы
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 50 мл воды
  • соль, перец — по вкусу
  • оливковое масло — для жарки

Для начинки:

  • помидор — ½ шт.
  • красный лук — ½ шт.
  • болгарский перец — ¼ шт.
  • шампиньоны — 3 шт.
  • твердый сыр и моцарелла — 100 г
  • зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогреваем сковороду, смазываем ее поверхность оливковым маслом. Далее добавляем поочередно все ингредиенты для соуса и тушим их 2 мин. В результате, должны получить консистенцию кетчупа.
  2. Выкладываем фарш на пергамент. Равномерно распределяем его по всей форме. Ставим в духовку на 15-20 мин при 180 градусах.
  3. Готовый мясной корж смазываем соусом и выкладываем начинку. Снова ставим в духовку на 10 мин.
  4. В самом конце выкладываем сыр, а уже после выпечки посыпаем пиццу зеленью.

Раньше мы рассказывали, как приготовить ароматные картофельные зразы с хрустящей корочкой. Это вкусное и бюджетное блюдо точно понравится всей вашей семье.

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