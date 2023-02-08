То, о чем вы даже не задумывались: зависит ли скорость зарядки телефона от кабеля

Эксперты наконец-то поставили точку в этом вопросе

Обычно, если смартфон начинает медленно заряжаться, человек ищет проблему именно на нем. Максимум – обратит внимание на блок питания. А вот о кабеле, соединяющем ваш гаджет с адаптером не задумывается почти никто. И зря.

В сети ведется немало споров относительно того, зависит ли скорость зарядки телефона от длины кабеля. Одни убеждены, что такая зависимость была бы полной чепухой, другие же уверенно кивают головой и отвечают: "Конечно!". Кто из них прав, рассказывает itechua.

Эксперты издания говорят, что взаимозависимость между длиной зарядного провода и скоростью зарядки гаджета действительно существует: чем длиннее кабель, тем меньше скорость зарядки смартфона от одного и того же адаптера. Укорачивать его нет смысла только в двух случаях: если ваш девайс не воспринимает большее напряжение или же если зарядный блок может работать только при определенных значениях.

Важна в этом случае и толщина кабеля для зарядки: чем больше диаметр дрота, тем выше у него пропускная способность. Но нужно смотреть именно на калибр внутреннего переплета. Эти характеристики на упаковке указываются в следующем виде: "28/28 AWG". Первое число – это калибр проводов, передающих информацию, второе – калибр питающих. И чем меньше второй показатель, тем лучше для скорости зарядки.

Кстати, если ваше устройство не поддерживает быструю зарядку, то смысла покупать толстые кабели вообще нет. Калибр следует увеличивать только если вам нужно получить ту же скорость зарядки, но с более длинным кабелем.

Раньше мы рассказывали, почему нельзя заряжать iPhone в чехле. Не делая этого, вы потихоньку "убиваете" аккумулятор своего гаджета.