Божественная скумбрия с цитрусами: фантастический рецепт запеченной рыбы

Очень простой рецепт, не требующий особых навыков в кулинарии

Скумбрия – очень популярная рыба, которая славится своим непревзойденным вкусом и полезными свойствами. Рецептов ее приготовления очень много. Преимущественно эту рыбу запекают, добавляя разные травы, соусы и овощи. Считается, что именно метод запекания в духовке раскрывает весь вкус и аромат скумбрии, а если сдобрить ее цитрусовыми, получится вообще фантастика!

Очень интересный рецепт, предусматривающий использование сразу двух цитрусовых – лимона и апельсина – предлагает телеграм-канал "Мамины рецепты". Рыбка, приготовленная таким образом, очень вкусная, нежная и ароматная — не зря это блюдо называется "Божественная скумбрия".

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

лимон – ½ шт.

апельсин – ½ шт.

черный молотый перец

масло подсолнечное – 2 ст.л.

соевый соус – 4 ст.л.

чеснок — 2-3 зубчика

Приготовление:

В первую очередь смешиваем соевый соус, масло, перец и чеснок, пропущенный через пресс. Выжимаем сюда же сок из лимона и апельсина. Далее нарезаем скумбрию на филе. Смазываем рыбку полученным соусом. Скручиваем филе скумбрии в один большой рулет и скрепляем его шпажками со всех сторон, чтобы рулетик не распался. Еще раз хорошенько смазываем рыбу оставшимся соусом. Отправляем скумбрию в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 30 мин.

Раньше мы рассказывали, с чем засолить красную рыбу, чтобы она получилась вкуснее магазинной. Просто невероятной на вкус ее сделает один "секретный" компонент.