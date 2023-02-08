Божественная скумбрия с цитрусами: фантастический рецепт запеченной рыбы
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Очень простой рецепт, не требующий особых навыков в кулинарии
Скумбрия – очень популярная рыба, которая славится своим непревзойденным вкусом и полезными свойствами. Рецептов ее приготовления очень много. Преимущественно эту рыбу запекают, добавляя разные травы, соусы и овощи. Считается, что именно метод запекания в духовке раскрывает весь вкус и аромат скумбрии, а если сдобрить ее цитрусовыми, получится вообще фантастика!
Очень интересный рецепт, предусматривающий использование сразу двух цитрусовых – лимона и апельсина – предлагает телеграм-канал "Мамины рецепты". Рыбка, приготовленная таким образом, очень вкусная, нежная и ароматная — не зря это блюдо называется "Божественная скумбрия".
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- лимон – ½ шт.
- апельсин – ½ шт.
- черный молотый перец
- масло подсолнечное – 2 ст.л.
- соевый соус – 4 ст.л.
- чеснок — 2-3 зубчика
Приготовление:
- В первую очередь смешиваем соевый соус, масло, перец и чеснок, пропущенный через пресс. Выжимаем сюда же сок из лимона и апельсина.
- Далее нарезаем скумбрию на филе.
- Смазываем рыбку полученным соусом.
- Скручиваем филе скумбрии в один большой рулет и скрепляем его шпажками со всех сторон, чтобы рулетик не распался.
- Еще раз хорошенько смазываем рыбу оставшимся соусом.
- Отправляем скумбрию в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 30 мин.
Раньше мы рассказывали, с чем засолить красную рыбу, чтобы она получилась вкуснее магазинной. Просто невероятной на вкус ее сделает один "секретный" компонент.