"Боюсь любить": "холостяк" Топольский удивил неожиданным признанием

Даже после окончания проекта Алекса беспокоят вопросы чувств и отношений

Герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк" на телеканале СТБ Алекс Топольский признался, что боится любить. Одной из причиной такого страха, по его словам, может быть неудачный опыт и момент, когда его чувства ранили. Связано ли его мысли с разрывом с победительницей проекта Екатериной, Топольский не уточнил.

Об этом мужчина написал в своем блоге в Инстаграм. Топольский опубликовал серию новых снимков, сделанных в воде. В посте он размышляет о боязни чувств.

Так, все еще холостяк рассуждает, что любовь может восприниматься как риск, который может привести к плачевному исходу. Однако он осознал, что даже если что-то неприятное произошло в прошлом, совсем не значит, что это повторится. Прошлое не определяет будущее, считает Алекс.

"У меня бывают моменты, когда я боюсь любить. Я думаю многие из вас в одной лодке вместе со мной. Возможно мы боимся любить потому, что в какой-то момент жизненного пути мы приобрели такой опыт, что любовь может ранить нас и вообще опасна", — написал Топольский.

Тем не менее, он намерен придерживаться своего девиза по жизни: "Just keep living – просто продолжайте жить". А также "холостяк" заявил, что готов перевернуть страницу.

В комментариях пользователи преимущественно поддержали Топольского в его мыслях. Но и некоторые не согласились, считая, что такая позиция вряд ли приведет мужчину к женитьбе и созданию семьи, о которых он так твердил в проекте.

Пост Топольской вызвал оживленную дискуссию

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Алекс Топольский откровенно рассказал о сексе с Екатериной Лозовицкой. Сама же победительница "Холостяка" раскрыла истинные причины расставания.