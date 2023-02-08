Затишье перед бурей: когда Землю снова потревожат вспышки на Солнце

Магнитная буря — реакция геомагнитого поля Земли на вспышки на Солнце

Сейчас Земля находится под воздействием магнитной бури, которая закончится 10 февраля. Длится она, к слову, четыре дня — с 7 по 10 февраля.

На портале Meteoagent рассказали о том, когда ждать новую магнитную бурю. Она будет такой же по мощности, но продлится меньше.

Так, текущая магнитная буря продлится до 10 февраля. Ее мощность по K-index равна 4 баллам, и она считается средней по своей силе воздействия на геомагнитное поле Земли. С 11 февраля вспышки на Солнце успокоятся и перестанут тревожить Землю. Магнитные бури будут, но слабые и не будут ощущаться метеозависимыми людьми и приборами.

Затишье продлится до 19 февраля. С 19 по 21 февраля включительно Землю накроет новая магнитная буря средней мощности (K-index 4). Это будет последняя магнитная буря в феврале, которую смогут ощутить на себе метеозависимые люди.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что к концу февраля доллар может пересечь важную отметку. Эксперты назвали причину этого явления.