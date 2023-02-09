У кого День ангела 10 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 10 февраля, отмечается Всемирный день зернобобовых, День угощения домового, Европейский день безопасного Интернета. Кроме того, носители десятка имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 10 февраля

Ольга, — очень популярное в Украине женское имя. Считается, чтто оно произошло от древнескандинавского "Хельга", что значит "священная", "святая".

Мужские именины 10 февраля

Варфоломей, — происходит от греческого "Бартоломаиос", что в свою очередь появилось от арамейского "сын Талмая".

Владимир, — очень популярное славянское имя, что по разным версиям значит "владеющий миром" или "великий в своей власти".

Вольдемар (Вальдемар), — считается немецким аналогом имени Владимир, переводится как "владей и прославляйся".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Егор, — изначально это было славянской формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем.

Игнат, — имя римского происхождение, что появилось от латинского слова ignis (огонь).

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву".

Теодор, Федор, — это две разные формы греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как можно нетривиально отпраздновать День святого Валентина.