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Как согреться дома без отопления: простой бюджетный трюк быстро спасет вас от холода

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как обогреть свой дом, не тратя много денег
Как обогреть свой дом, не тратя много денег. Фото pexels.com

Хитрость, которая позволит вам обогреть себя с минимальными затратами

Хорошие новости — у нас есть способ, как согреться зимой, не включая отопление в доме. Более того, для этого вам понадобятся довольно бюджетные вещи, которые чаще всего всегда есть в каждом доме.

Как сообщает портал santeplus, для того, чтобы согреться можно сделать самодельную грелку из старой наволочки и к примеру фасоли или бобов. Мы думаем эти "ингредиенты" есть в вашем доме.

Как согреться зимой без отопления дома

  • Возьмите старую наволочку, которой вы больше не пользуетесь, и положите в нее бобовые, такие как нут, чечевица или бобы.
  • Затем используйте свои навыки шитья, чтобы зашить открытый участок с помощью иглы и нити.
  • Затем поместите все это в микроволновку на несколько минут, чтобы оно нагрелось.
  • Ваша наволочка будет играть ту же роль, что и грелка, за исключением того, что бобовые дольше сохраняют тепло.

Итого, такая подушка позволит вам согреть ноги и тело, когда вы подолгу сидите на своей кровати или диване холодными зимними вечерами.

Также этот трюк практичен, например, если у вас есть мышечная боль в шее. Тепло поможет естественным образом расслабить мышцы.

Узнайте в нашем предыдущем материале, как согреться зимой с помощью обдуманной расстановки мебели в вашем доме. Не превращайте свою "берлогу" в зимнее царство.

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#Тепло #Зима #Обогрев