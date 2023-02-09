Как согреться дома без отопления: простой бюджетный трюк быстро спасет вас от холода
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Хитрость, которая позволит вам обогреть себя с минимальными затратами
Хорошие новости — у нас есть способ, как согреться зимой, не включая отопление в доме. Более того, для этого вам понадобятся довольно бюджетные вещи, которые чаще всего всегда есть в каждом доме.
Как сообщает портал santeplus, для того, чтобы согреться можно сделать самодельную грелку из старой наволочки и к примеру фасоли или бобов. Мы думаем эти "ингредиенты" есть в вашем доме.
Как согреться зимой без отопления дома
- Возьмите старую наволочку, которой вы больше не пользуетесь, и положите в нее бобовые, такие как нут, чечевица или бобы.
- Затем используйте свои навыки шитья, чтобы зашить открытый участок с помощью иглы и нити.
- Затем поместите все это в микроволновку на несколько минут, чтобы оно нагрелось.
- Ваша наволочка будет играть ту же роль, что и грелка, за исключением того, что бобовые дольше сохраняют тепло.
Итого, такая подушка позволит вам согреть ноги и тело, когда вы подолгу сидите на своей кровати или диване холодными зимними вечерами.
Также этот трюк практичен, например, если у вас есть мышечная боль в шее. Тепло поможет естественным образом расслабить мышцы.
Узнайте в нашем предыдущем материале, как согреться зимой с помощью обдуманной расстановки мебели в вашем доме. Не превращайте свою "берлогу" в зимнее царство.