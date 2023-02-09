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Международный день пиццы: как легко приготовить правильное тесто, которым бы гордился каждый итальянец

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Правильная итальянская пицца должна быть на тоненьком хрустящем тесте Новость обновлена 09 февраля 2023, 12:11
Правильная итальянская пицца должна быть на тоненьком хрустящем тесте. Фото freepik.com

Раскрываем все тонкости приготовления идеального теста для пиццы

Пицца — одно из любимых блюд на сегодня, которое обожают и дети, и взрослые. Ее легко приготовить практически из любого набора продуктов. Она сытная и очень вкусная, ведь обычно ингредиенты вы подбираете самостоятельно – себе по вкусу.

Сегодня, 9 февраля, отмечается Международный день пиццы. По этому поводу мы хотим поделиться с вами секретом приготовления идеального теста на пиццу. Таким коржом точно гордился бы каждый итальянец. Чрезвычайно простой рецепт предлагает tochka.net. Попробуйте и убедитесь – такое тесто на пиццу смело можно назвать одним из лучших вариантов из всех ныне существующих.

Тонкости идеального теста для пиццы

Следуя нескольким простым правилам, которых придерживаются опытные повара, вам с легкостью удастся повторить их шедевры. Чтобы основа на пиццу получилась тонкой и хрустящей, нам нужно:

  • Иметь хорошее настроение. Спокойная обстановка и позитивный настрой помогут справиться с приготовлением блюда на раз-два и без лишних нервов.
  • Просеять муку. Это обязательно нужно сделать, чтобы тесто получилось воздушным.
  • Использовать свежие дрожжи. Именно этот вариант поможет избежать неприятностей с тестом – оно точно поднимется и не будет иметь пивного запаха.
  • Замешивать тесто постепенно. Замешивая тесто, используй сначала только половину муки, и вводи вторую часть постепенно.
  • Брать только оливковое масло. Заменять ее на подсолнечное не стоит – оливковое масло придаст тесту приятный вкус и эластичность.
  • Тесто раскатывать лучше руками. Именно этот способ позволит сберечь его нежную текстуру.
  • Выпекать лепешку для пиццы только в хорошо прогретой духовке. В таком случае ты получишь хрустящую золотистую основу для пиццы, а не плохо пропеченный и подгоревший со всех сторон корж.

Как приготовить идеальное тесто для пиццы

Ингредиенты:

  • 250 мл воды (не из-под крана!)
  • 500 г муки высшего сорта
  • 25 г дрожжей живых (или 7 г сухих)
  • 20 г оливкового масла
  • 0,5 ч.л. сахара
  • 0,5 ч.л. соли

Приготовление:

  1. В большую широкую емкость надо налить теплую воду – она не должна быть холодной, но и горячей тоже не воспользуешься, потому что при 50°C дрожжи прекращают свою жизнедеятельность. То есть лучший вариант – вода с температурой около 30°С.
  2. Добавляем дрожжи в воду и размешиваем до полного растворения.
  3. Затем добавляем соль, сахар и оливковое масло и все хорошо перемешиваем до полного растворения первых двух компонентов.
  4. Просеиваем муку через сито и добавляем половину в тесто.
  5. Вымешивая тесто, понемногу осторожно вводим вторую часть муки. Очень важно замесить тесто, вообще не липнущее в руки.
  6. Накрываем емкость с тестом полотенцем и ставим на 30 мин в теплое место, чтобы оно подошло.
  7. Как только тесто подошло, можно формировать пиццу и выкладывать начинку.

Интересно, что в 2017 году традиция приготовления неаполитанской пиццы была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А первые письменные упоминания об этом удивительном блюде датированы 997 годом.

Раньше мы также рассказывали, как приготовить пиццу без муки. Такой вариант блюда готовится на сковороде и для него потребуется картофель.

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#Рецепт #Пицца #Тесто