Международный день пиццы: как легко приготовить правильное тесто, которым бы гордился каждый итальянец

Раскрываем все тонкости приготовления идеального теста для пиццы

Пицца — одно из любимых блюд на сегодня, которое обожают и дети, и взрослые. Ее легко приготовить практически из любого набора продуктов. Она сытная и очень вкусная, ведь обычно ингредиенты вы подбираете самостоятельно – себе по вкусу.

Сегодня, 9 февраля, отмечается Международный день пиццы. По этому поводу мы хотим поделиться с вами секретом приготовления идеального теста на пиццу. Таким коржом точно гордился бы каждый итальянец. Чрезвычайно простой рецепт предлагает tochka.net. Попробуйте и убедитесь – такое тесто на пиццу смело можно назвать одним из лучших вариантов из всех ныне существующих.

Тонкости идеального теста для пиццы

Следуя нескольким простым правилам, которых придерживаются опытные повара, вам с легкостью удастся повторить их шедевры. Чтобы основа на пиццу получилась тонкой и хрустящей, нам нужно:

Иметь хорошее настроение . Спокойная обстановка и позитивный настрой помогут справиться с приготовлением блюда на раз-два и без лишних нервов.

. Спокойная обстановка и позитивный настрой помогут справиться с приготовлением блюда на раз-два и без лишних нервов. Просеять муку. Это обязательно нужно сделать, чтобы тесто получилось воздушным.

Это обязательно нужно сделать, чтобы тесто получилось воздушным. Использовать свежие дрожжи. Именно этот вариант поможет избежать неприятностей с тестом – оно точно поднимется и не будет иметь пивного запаха.

Именно этот вариант поможет избежать неприятностей с тестом – оно точно поднимется и не будет иметь пивного запаха. Замешивать тесто постепенно. Замешивая тесто, используй сначала только половину муки, и вводи вторую часть постепенно.

Замешивая тесто, используй сначала только половину муки, и вводи вторую часть постепенно. Брать только оливковое масло . Заменять ее на подсолнечное не стоит – оливковое масло придаст тесту приятный вкус и эластичность.

. Заменять ее на подсолнечное не стоит – оливковое масло придаст тесту приятный вкус и эластичность. Тесто раскатывать лучше руками. Именно этот способ позволит сберечь его нежную текстуру.

Именно этот способ позволит сберечь его нежную текстуру. Выпекать лепешку для пиццы только в хорошо прогретой духовке. В таком случае ты получишь хрустящую золотистую основу для пиццы, а не плохо пропеченный и подгоревший со всех сторон корж.

Как приготовить идеальное тесто для пиццы

Ингредиенты:

250 мл воды (не из-под крана!)

500 г муки высшего сорта

25 г дрожжей живых (или 7 г сухих)

20 г оливкового масла

0,5 ч.л. сахара

0,5 ч.л. соли

Приготовление:

В большую широкую емкость надо налить теплую воду – она не должна быть холодной, но и горячей тоже не воспользуешься, потому что при 50°C дрожжи прекращают свою жизнедеятельность. То есть лучший вариант – вода с температурой около 30°С. Добавляем дрожжи в воду и размешиваем до полного растворения. Затем добавляем соль, сахар и оливковое масло и все хорошо перемешиваем до полного растворения первых двух компонентов. Просеиваем муку через сито и добавляем половину в тесто. Вымешивая тесто, понемногу осторожно вводим вторую часть муки. Очень важно замесить тесто, вообще не липнущее в руки. Накрываем емкость с тестом полотенцем и ставим на 30 мин в теплое место, чтобы оно подошло. Как только тесто подошло, можно формировать пиццу и выкладывать начинку.

Интересно, что в 2017 году традиция приготовления неаполитанской пиццы была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А первые письменные упоминания об этом удивительном блюде датированы 997 годом.

Раньше мы также рассказывали, как приготовить пиццу без муки. Такой вариант блюда готовится на сковороде и для него потребуется картофель.