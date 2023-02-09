Землю скоро накроют магнитные бури: к чему и когда готовится

Вспышки на Солнце тревожат геомагнитное поле Земли

Завтра заканчивается затяжная магнитная буря, которая длилась четыре дня. В следующем месяце Землю накроет четыре магнитные бури.

Об этом сообщают "Факты". Ни одна из магнитных бурь в марте 2023 не будет сильной мощности.

Так, первая магнитная буря в марте 2023 года ожидается 4 числа. Ее мощность будет не слишком высокой, поэтому метеозависимые люди могут не почувствовать влияния. Следующая магнитная буря ожидается 12 марта — она тоже будет слабой. Возможная реакция организма — легкое недомогание.

После неделю на Солнце не будет сильных вспышек, которые могли бы провоцировать возмущение геомагнитного поля Земли. А 19 и 31 марта снова возможны магнитные бури средней мощности. Метеозависимые люди могут заметить изменение своего состояния, а также возможны перебои со связью.

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