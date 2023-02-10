Когда отмечаем Сретение Господне: традиции и запреты праздника

Считается, что в этот праздник зима встречается с весной

В среду, 15 февраля 2023 года, христиане отмечают по юлианскому календарю важный праздник в этом месяце – Сретение Господне (по григорианскому и новоюлианскому дата выпадала на 2 февраля). На сороковой день после Рождества верующие вспоминают событие, когда маленького Иисуса Христоса впервые принесли в храм. Потому и второе название праздника – Принесение во Храм.

"Телеграф" рассказывает, когда в 2023 году отмечается день Сретения Господнего, какие церковные и народные традиции существуют на Принесение во Храм. Как и в случае почти любой церковной даты, есть ряд запретов для этого дня.

Сретение Господне 2023

Слово "сретение" означает "встреча". Ведь в писаниях говорится, что спустя 40 дней после рождения младенца Иисуса принесли в Иерусалимский храм к Симеону Богоприемнику. Церковная традиция поясняет, что название праздника раскрывает его суть – встречу со Спасителем нашим Иисусом Христом. Также священники отмечают, Сретение символизирует собой встречу Ветхого и Нового Заветов. В 2023 году Сретение Господне выпадает на вторник 15 февраля.

В народной традиции 15 февраля считают моментом встречи зимы с весной. В прошлом славяне встречали в этот день начало весны. Существовали различные обряды, люди пели песни-заговоры на раннюю весну и теплую погоду.

Что нельзя делать на Сретение Господне

В день Сретения Господнего в храмах проходят праздничные богослужения. Принято читать отрывок евангельского текста об этом событии от имени Луки. Верующие зажигают свечи и в молитве взывают к Иисусу Христу, благодарят за жертвенность, милосердие, любовь, терпение и спасение.

Считается, что 15 февраля на Сретение Господне нельзя:

Заниматься тяжелым физическим трудом;

Устраивать уборку, стирку, ремонт;

Употреблять нецензурные слова, ссориться с людьми;

Отправляться в дальнюю дорогу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда будем отмечать Масленицу в 2023 году. В этот период принято печь блины, а завершением праздничного цикла является обряд со сжиганием чучела.