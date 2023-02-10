Действительно ли нельзя заряжать телефон всю ночь? Развенчиваем популярный миф

В нынешних реалиях украинцы часто заряжают девайсы именно ночью, когда дают электричество.

В наше беспокойное время, когда важно постоянно оставаться на связи, трудно обходиться без уловок, чтобы поскорее зарядить свой смартфон. При этом большинство из нас предпочитает старый и проверенный способ — оставлять гаджет включенным в розетку на всю ночь, чтобы позволить батарее зарядиться полностью.

Специалисты компании Selby объяснили, действительно ли вреден подобный способ зарядки и влияет ли это на определенную перегрузку батареи. Как оказалось, в таком популярном мифе содержится больше выдумки, чем правды. И мы это подробно объясним.

Влияет ли зарядка на всю ночь на батарею?

Отчасти да, но никак не на "перегрузку". Современные телефоны специально спроектированы таким образом, чтобы батареи не брали заряда больше, чем нужно. Когда батарея достигает 100%, процесс зарядки прекращается, даже если гаджет остается подключенным к сети.

Интересно, что за это время ваш телефон может незначительно "разрядиться" — до 99%, ведь он все равно будет использовать батарею для поддержки определенных функций. После этого процесс зарядки снова возобновится, чтобы достичь предыдущей отметки в сто процентов.

При этом батарея действительно может перегреваться во время долгой зарядки. Особенно если вы не обращаете внимания, где именно оставляете телефон на ночь, включив его в розетку. Помните несколько простых правил и проблемы с зарядкой у вас не будет:

не кладите телефон под подушку или одеяло во время зарядки;

размещайте его на поверхности с доступом к циркуляции воздуха;

можно воспользоваться теплоотводными материалами, на которые стоит класть смартфон.

Если же такой роскоши, как возможность всю ночь заряжать телефон, вы пока нет, можно воспользоваться интересным лайфхаком с пальчиковой батарейкой. Такой лайфхак, к сожалению, доступен не всем, но смотрится очень интересно.

Также "Телеграф" рассказывал, следует ли выключать смартфон, когда вы его заряжаете.