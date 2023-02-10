Как прочистить батарею, не снимая ее: простой способ, с которым справится любой

Промыть радиатор отопления очень легко, если батарея плохо греет

Каким бы качественным и дорогостоящим ни был радиатор отопления, он постепенно забивается грязью изнутри и начинает плохо справляться со своей основной задачей — греть помещение. Для нормального функционирования этого прибора нужно знать правила эксплуатации батареи, а также способы эффективной чистки радиатора изнутри.

Чтобы прочистить радиатор, не снимая его со стены, предлагаем воспользоваться одним легким способом, не требующим больших усилий. В этом случае мы поможем горячей воде равномерно проходить по трубам, пишет cpykami.

Как прочистить батарею, не снимая ее со стены

Перекрываем кран подачи воды сверху и снизу. Откручиваем сбоку одну гайку сверху, только не задеваем следующую деталь: под ней находится прокладка, которую придется менять, если вы случайно ее снимите.

Далее слегка открываем кран подачи воды сверху, даем воде немного стечь. Выключаем, выливаем в таз. Снова открываем кран, проливаем, выключаем. Делаем так не менее 3 раз.

Затем закручиваем гайку обратно. Откручиваем снизу. Повторяем процедуру: открываем кран подачи воды снизу, проливаем пару раз, выключаем. Чтобы вода не брызгала на стены, нужно подставить обычную доску.

После пропуска воды через оба крана закручиваем гайки плотно, открываем краны.

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