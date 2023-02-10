Выберите картинку и узнайте, что вам готовит весна 2023 года

Посмотрите на изображения и выберите то, которое понравилось вам больше всего

Психологи любят ассоциативные тесты, ведь они способны рассказать о человеке больше, чем он сам. Более того, психологические визуальные тесты могут поведать не только о психическом состоянии личности, о характере человека, но и расскажут о том, какие события произойдут в вашей жизни в будущем.

Сегодня мы предлагаем вам узнать, что ждет вас весной 2023 года. И для этого вам нужно будет всего-навсего выбрать понравившуюся картинку из нескольких.

Перед прохождением теста закройте глаза на несколько секунд, "отключите" мозг, расслабьтесь и отдайтесь своей интуиции. Долго думать не нужно, выбирайте тот вариант, который приглянулся первым.

Выберите понравившийся магический шар и узнайте, какие перемены вас ждут уже весной 2023:

Результаты визуального теста

1 — Богатство

Первый шар программирует вас на изобилие и абсолютную обеспеченность. Весна будет очень благосклонна к вам и окажет всякое содействие делам финансовым и материальным.

2 — Удача

Согласитесь, удача никогда не бывает лишней. И если по душе вам пришёлся второй шар, то фортуна обязательно поцелует вас весной. Более того, она всюду будет вас сопровождать.

3 — Власть

Люди, выбирающие этот шар, — серьёзны и ответственны. Настолько, что весной им светит обретение реальной власти. Так что, — готовьтесь открывать новые горизонты и постигать новые грани своей жизни.

4 — Процветание

Выбравшие четвёртый шар всю весну не будут испытывать острого дефицита средств. Изобилие и достаток – два главных их тренда на предстоящие 3 месяца.

5 — Любовь

Прекрасный шар. Перспективный, важный, основополагающий. Смелее предпринимайте шаги к поиску своего единственного… А того, у кого уже есть настоящая любовь, весной ждут прекрасные перемены!

6 — Успех

Очень удачный выбор. Вы достигнете всего, к чему стремитесь и чего искренне желаете. Успех будет сопутствовать вашим начинаниям и самореализации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в феврале 2023 года по картам Таро.