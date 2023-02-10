Весной уже будет поздно: шесть растений, которые стоит посеять на рассаду в феврале

Сезон работ для опытных огородников уже стартовал

Не дожидаясь весны большинство дачников начинают сеять рассаду уже зимой. В феврале есть много вариантов растений, которые для этого подходят. Главное, знать небольшие правила касательно выбора культуры и подготовки почвы.

Последний месяц зимы подходит для сеяния как минимум шести культур на рассаду. Чтобы растения принялись, выбирайте поздноспелые и медленнорастущие, период вегетации должен быть длительным. Лишь тогда усилия над рассадой принесут результат, пишет welcometoua.

Какие растения на рассаду можно сеять в феврале:

Сладкий перец. Для всхода необходима температура от 25 до 30 градусов тепла. Высаживать в открытый грунт можно не раньше 60-80 дней.

Для всхода необходима температура от 25 до 30 градусов тепла. Высаживать в открытый грунт можно не раньше 60-80 дней. Баклажаны. Можете сеять вместе с перцем, потому как культуре нужны такие же температурные показатели. Готова к посадке спустя 10-14 дней.

Можете сеять вместе с перцем, потому как культуре нужны такие же температурные показатели. Готова к посадке спустя 10-14 дней. Сельдерей. Рассада восходит на 70-80 день, поэтому удобно сеять ее до 20-х чисел февраля.

Рассада восходит на 70-80 день, поэтому удобно сеять ее до 20-х чисел февраля. Лук-порей. Постарайтесь вырастить его до первых чисел марта, чтобы растение было устойчиво к заморозкам. На 60 день можно помещать в почву.

Постарайтесь вырастить его до первых чисел марта, чтобы растение было устойчиво к заморозкам. На 60 день можно помещать в почву. Картофель. Элитные сорта сеют в конце зимы (последняя декада февраля). Предварительно прорастите семена, а через 25 дней пересадите саженцы. Обеспечьте культуре хороший свет и до +24 градуса.

Элитные сорта сеют в конце зимы (последняя декада февраля). Предварительно прорастите семена, а через 25 дней пересадите саженцы. Обеспечьте культуре хороший свет и до +24 градуса. Томаты ранних сортов. Период высевания в почву — 20-е числа февраля. Чем гуще сеете, тем лучше.

Сеять растения нужно в предварительно подготовленную почву. Для этого оставьте ее в отапливаемом помещении, чтобы почва прогрелась. Не лишней будет обработка семян противогрибковым раствором.

Как ранее писал "Телеграф", емкость для рассады можно сделать самому. Подойдут бутылки, упаковки, газеты и другие подручные средства.