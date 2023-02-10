Землю накроет мощная и затяжная магнитная буря: названы опасные даты в феврале

Эта магнитная буря станет последней в феврале

На протяжении февраля ожидается несколько затяжных магнитных бурь. Одна из них уже подходит к завершению, а вторая ожидается ближе к концу месяца. Она накроет Землю на три дня.

Об этом сообщается на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Так, согласно прогнозам, вторую и затяжную магнитную бурь в этом месяце стоит ожидать с 19 по 21 февраля. В это дни степень солнечной (геомагнитной) активности будет равен К-индексу 4, что свидетельствует о том, что эта буря будет мощной.

Отметим, что первая затяжная буря началась 7 февраля и должна продлиться целых четыре дня. В остальные дни текущего месяца будет более спокойно. В прогнозе указано, что в основном ожидается низкая штормовая активность (К-индекс 2 или К-индекс 3).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине в начале весны. Согласно их прогнозам, за аномально теплую зиму, вероятно, придется "платить" весной.