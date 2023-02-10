Как зарядить телефон от автоаккумулятора и что для этого нужно

Иногда другого способа попросту не остается

В условиях постоянных отключений света украинцам пришлось решать вопросы, с которыми они никогда не сталкивались. Например, остро встал вопрос, как зарядить мобильный телефон, если нет света. Так многие понимают, что девайс можно заряжать в автомобиле через адаптер кабеля USB, однако немногие знают, что его также можно зарядит непосредственно от автомобильного аккумулятора.

Как говорится в материале 24 канала, существует два способа зарядки телефона от аккумулятора в "полевых условиях", однако пользоваться ими стоит лишь в крайних случаях и непродолжительное время.

В первую очередь стоит понимать, что автомобильные аккумуляторы выдают ток с напряжением в 12 вольт, в то время как телефону нужно напряжение в 5 вольт. Кроме того, необходимо будет собрать на скорую руку схему, которая позволит зарядить устройство.

Экстремальный способ

Если под рукой есть разряженный телефон и аккумулятор, но нет никакого альтернативного способа зарядить устройство, то можно воспользоваться этим методом.

Для этого понадобятся две лампы мощностью в 21 ватт или напряжением в 12 вольт, провод сечением не меньше автомобильного и эластичный материал для фиксации, вроде резинки, лейкопластыря, изоленты или шнурка. Кроме того, придется испортить ваш зарядный кабель, поскольку вам будет нужен доступ к проводам внутри него.

Из этих материалов надо соорудить простую схему, которая позволит "посадить" напряжение до 5 вольт, что позволит зарядить ваш телефон.

Схема "зарядного устройства"

Собранное устройство

Наибольшей хитростью будет присоединение лампочек к контактам, что без паяльника сложно, но все же возможно.

Способы присоединения провода к контакту

Даже если контакт не получится слишком плотным, ничего страшного в этом нет, поскольку ток в схеме будет небольшим.

Также важно не перепутать "плюс" (зачастую красный провод) и "минус" (зачастую черный) на срезанном зарядном кабеле, поскольку ошибка в полярности приведет к тому, что телефон выйдет из строя.

Менее экстремальный способ

Это сработает, если помимо смартфона и аккумулятора у вас под рукой есть автомобильная зарядка для 12-вольтной розетки – но нет самой розетки.

Тогда задача упрощается до двух шагов:

Найти отрезок провода вроде автомобильного и длиной около 1 м;

вроде автомобильного и длиной около 1 м; Соединить проволокой клеммы АКБ с контактами на штекере "зарядки".

Опять же здесь основная загвоздка будет в присоединении медной жилы к контактам, а также в том, чтобы не перепутать "плюс" и "минус".

Внешние боковые контакты являются "минусом" и провод к нему можно просто примотать, а вот к центральному контакту штекера ("плюс") присоединить провод можно, как и у лампочек.

Автомобильная зарядка

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем выключать телефон во время зарядки. Этот простой способ может продлить срок службы вашего смартфона.