Всего пара кликов и телефон перестанет "зависать": как настроить автоудаление кэша в Telegram

Объясняем, почему это важно и как автоматизировать процесс, чтобы забыть о такой проблеме раз и навсегда

Телеграм – одно из самых популярных приложений в Украине. Сейчас им пользуются настолько много людей, что один из операторов даже решил исключить его из перечня безлимитных приложений. Именно сюда украинцы в первую очередь "идут", когда хотят узнать самые актуальные новости, особенно во время российских ракетных ударов. И именно из-за частого использования кэш в Telegram засоряется очень быстро. А от этого может плохо работать ваш гаджет.

Дело в том, что при работе приложение сохраняет на диске фото, видео, гифки и другой контент из ваших персональных переписок и каналов, на которые вы подписаны. С одной стороны это позволяет мгновенно получать доступ к медиаконтенту (даже при отсутствии подключения к сети), а с другой — занимает слишком много места на телефоне и со временем тормозит его работу, съедая всю свободную память. Большинство пользователей знают, что время от времени кэш телеграма нужно чистить, однако есть и более простой способ, который не будет требовать от вас постоянно держать эту задачу в голове. О нем мы сегодня и расскажем.

Как почистить кэш в Telegram

Зайдите в настройки программы. Там нужно найти пункт "Данные и хранилище", тогда — "Использование хранилища".

Здесь мы увидим, сколько памяти занимают файлы из Telegram. Чтобы их удалить, нажимаем кнопку "Очистить кэш".

Вот и все – после успешной очистки у вас появится такое окно

При удалении кэша все файлы, которыми вы обменивались, остаются доступными в чате — они никуда не исчезнут и при необходимости их можно будет скачать заново. То же касается и текстовых сообщений, а также телеграм-каналов, на которые вы подписаны.

Как настроить автоматическую очистку кэша в Телеграме

Чтобы приложение само удаляло накопившиеся файлы, которые вам более не требуются, нужно настроить его по трем параметрам: "Личные чаты", "Групповые чаты", "Каналы". В каждом случае вам доступен временной промежуток:

1 день

1 неделя

1 месяц

Никогда

Когда вы выберете одну из этих опций, именно через установленный промежуток времени в каждом из случаев приложение само будет очищать кэш. В случае с "Никогда" он этого, конечно же, не будет делать и вам придется и дальше подчищать все вручную.

Кстати, вы можете добавить "Исключение". В таком случае программа выдаст вам все чаты из определенной категории (личные, групповые или каналы) и для них вы сможете задать другие параметры.

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