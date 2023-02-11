Трендовые джинсы 2023, которые хотят себе все: что за модель и с чем носить (фото)

Вариантов – множество, вы не пожалеете о таком удачном выборе

Обжатые джинсы – уже не в моде. В топах этого года — модели, которые не прилегают к телу слишком плотно и дают вам спокойно вдохнуть. Словом, прощайте, скини!

Модные дизайнеры уже имеют, что предложить вместо этого. В 2023-м на пике будут мешковатые джинсы с низкой посадкой, которые легко будет совмещать с разным верхом, передает NV.

Кожаный ремень и блейзер, строгий жакет или костюмный жилет будут придавать мешковатому образу немного структурности. Эффективный контраст получится и если соединить мешковатые джинсы с белой майкой или обжатым топом, говорят эксперты-стилисты.

Вы можете выбрать широкие мешковатые или прямые джинсы с низкой посадкой, модель оверсайз с заниженной талией или расклешенными брюками, карго с карманами, а также свободные джинсы в черном или белом цвете, которые выглядят интереснее по сравнению с привычными голубыми.

Весной, как только придет тепло, трендовые джинсы стоит дополнить стильными лоферами или элегантными балетками, которые снова в моде. А вот туфли-лодочки и любимый твидовый жакет француженок сделает ваш образ с мешковатым денимом более формальным.

Следует обратить внимание на то, что джинсы с низкой посадкой мешковатого силуэта – это тенденция, которая не только украсила подиумы во время презентации коллекций весна-лето 2023 (в Missoni, Isabel Marant, Vaquera, MSGM, Molly Goddard и многих других), но и которую уже активно демонстрируют на себе инфлюенсеры.

Помните, что укороченные модели выглядят непринужденно и будут идеальным вариантом для демонстрации обуви. В то время как силуэт палаццо плотно облегает бедра со свободными, широкими штанинами, расклешенными от талии.

Раньше мы рассказывали, с чем носить укороченные джинсы, чтобы не выглядеть как карлик. Несколькими действительно замечательными вариантами поделился стилист.