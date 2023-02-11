Лучшие идеи маникюра на День Святого Валентина: выбираем себе по душе (фото)

Выбирать точно есть из чего!

День Святого Валентина все ближе — уже в этот вторник, 14 февраля, миллионы пар по всему миру будут отмечать День влюбленных. А чтобы праздник удался, рекомендуем заранее подумать о подарке для своего любимого, подобрать крутой образ для особого свидания и сделать маникюр. Идеальным ведь в этот день должно быть все!

"Телеграф" собрал для вас самые крутые варианты маникюра на День Святого Валентина. В нашей подборке вы найдете разные варианты цветов и узоров, которые будут хорошо выглядеть и на коротких, и на длинных ногтях. Словом, выбрать точно есть из чего!

Маникюр в стиле "Love"

К этому празднику больше всего подходят красные и розовые цвета и, конечно же, сердечки. Их можно по-разному совмещать между собой, делать узор на одном пальце или сразу на нескольких, немного изменяя форму сердца, размер и даже его цвет. Получится очень прикольно!

Вечная классика

Если же вы сторонница классического маникюра, рекомендуем остановиться на чудесных оттенках с добавлением тонких линий или плавных переходов. Также невероятно будут смотреться на ногтях классические красные, розовые, молочные оттенки, а еще можете попробовать трендовый леопард. Это будет что-то с чем-то!

Раньше мы рассказывали о цветах лака для ногтей, с которыми ваши руки будут выглядеть моложе. В этой нашей подборке вы обязательно найдете что-то себе по вкусу.