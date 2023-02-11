Есть ли на вашем телефоне вирус: 11 признаков, что таки есть

Некоторые из этих признаков могут быть спорными, однако в комплексе становится ясно, что со смартфоном что-то не так

Иногда телефон ни с того ни с сего начинает зависать, производить странные действия или просто нагреваться и быстро разряжаться без видимой причины. Если вы заметили странное поведение своего гаджета, советуем задуматься о том, нет ли на нем вирусов.

Как это проверить, рассказали в Госспецсвязи. Связисты напоминают, что вирусы в смартфоне не только негативно влияют на нормальную работу устройства, но и представляют угрозу вашей личной и финансовой безопасности, ведь частная информация может попасть в руки злоумышленников. Распознать, что телефон сломали или на нем появилось вредоносное программное обеспечение (ПО) можно по таким "симптомам", сообщает processer.media:

-1. Батарея очень быстро разряжается при небольшой интенсивности использования (проверить, какие программы "съедают" больше зарядки, можно в настройках).

-2. Значительное замедление работы гаджета — один из главных признаков, что с телефоном возникли какие-то проблемы.

-3. Частые сбои в работе. Имеются в виду, например, частые перезагрузки и внезапные отключения без вашего вмешательства.

-4. Внезапное уменьшение объема свободной памяти – если вы вовремя очищаете кэш на телефоне и не устанавливаете новые приложения, такого быть не должно.

-5. Появление всплывающих окон и рекламы — это не просто мешает и раздражает, но может иметь очень неприятные последствия.

-6. Появление программ или приложений, которые вы лично не устанавливали — ну, в этом случае как бы все понятно.

-7. Самопроизвольное изменение настроек — телефон не может самостоятельно переключаться между режимами, если вы этого не запланировали (в частности, мы имеем в виду включение режима "самолета" в определенное время, автояркость и т.д.).

-8. Передача больших объемов трафика даже тем программам, которыми вы редко пользуетесь.

-9. Самопроизвольное включение Wi-Fi и геолокации даже при отключении этих опций вручную.

-10. Получение непонятных системных сообщений — такое может случаться, однако, если это повторяется постоянно, это уже проблема.

-11. Самовольная работа клавиатуры – еще одна разновидность подозрительного поведения смартфона, это не к добру.

Можно ли самостоятельно удалить вирус за смартфона

Сделать это без сторонней помощи можно. Есть три проверенных метода:

1 — В телефоне с помощью антивирусного приложения

Включите режим полета, отключите подключение к Интернету и включите сканирование встроенным антивирусом, если таковой имеется на телефоне. Он покажет все отысканные опасности, а вы их можете удалить. Для этого следуйте по следующему маршруту: Настройки – Обслуживание устройства – Защита устройства – Сканировать телефон. Заметим, что путь может несколько отличаться, в зависимости от модели смартфона.

Если на телефоне нет встроенного антивируса, воспользуйтесь специальными антивирусными приложениями. Главное – не пользуйтесь российскими программами! Доверяйте только известным разработчикам и загружайте антивирусы только из официальных магазинов или веб-сайтов разработчиков.

2 — Удалить через компьютер

Если на смартфоне антивируса нет, телефон можно просканировать компьютерным антивирусом. Для этого подключите телефон к компьютеру через USB и запустите сканирование антивирусом подключенных устройств.

3 — Можно сбросить смартфон до заводских настроек

Если удалить вирус вышеуказанными способами не получается, придется сбрасывать систему до заводских настроек. Для этого зайдите в "Настройки" – "Общее управление" – "Сброс" – "Сброс системы до заводских настроек".

Помните, что в таком случае все данные будут удалены со смартфона. Это и фото, и видео, и контакты, и документы, и музыка, и остальные файлы, которые вы добавляли на устройство вручную. Чтобы не потерять важную информацию, не забывайте заранее производить резервное копирование данных.

Раньше мы рассказывали, как сделать, чтобы телефон не разряжался на морозе слишком быстро. Защитный чехол, режим "энергосбережения" и еще несколько уловок продлят жизнь вашего гаджета.