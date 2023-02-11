Когда сеять семена перца на рассаду в 2023 году: благоприятные даты

Сеять семена перца в этом году можно раньше

Опытные дачники не дожидаются весны, а начинают трудиться еще зимой. Перец — одно из тех растение, которое следует обязательно сеять на рассаду в феврале-месяце.

Огородники часто сверяются с лунным календарем, так как подмечено, что фазы луны влияют на растения, пишет "Земляк". К примеру, на растущую Луну процессы роста растений происходят лучше, а при убывающей Луне — тормозятся.

Благоприятные дни для сеяния перца на рассаду в 2023 году

Февраль – 7,8,12,13,21

– 7,8,12,13,21 Март – 5,6,7,15,20,21,24,25

– 5,6,7,15,20,21,24,25 Апрель – 3,4,8,9,15,17,18

– 3,4,8,9,15,17,18 Май – 1,2,15,27,28

Также добавим, что почву для посева семян перца на рассаду можно купить в магазине или сделать своими руками.

Как сделать почву для посева семян перца на рассаду

Берем перегной, садовую землю и песок (3:3:4). Земля для рассады не должна иметь комочков, но должна быть стерильной (прокалить 45 минут в духовке, или несколько минут в микроволновке). Значительно улучшат качество почвы и сделают его более легким и водо- и воздухопроницаемым — перлит и вермикулит.

Раньше мы рассказывали, из каких подручных материалов можно сделать отличную емкость на рассаду. Сгодятся бутылки, старые упаковки и даже газеты.