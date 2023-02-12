Сэкономят батарею всего две функции: помогите телефону зарядиться быстрее

Иногда даже простой выбор цветового режима на телефоне может влиять на заряд батареи.

В режиме постоянного блекаута из-за отключения света важно помнить, насколько просто остаться с полностью разряженными гаджетами. Неудивительно, что большинство украинцев пытаются обзавестись дополнительными телефонами или павербанками, а также изучают способы продления жизни батареи для существующей техники. Подскажем несколько простых способов и мы – они касаются двух популярных функций.

Как пишет ASDA mobile, сэкономить заряд можно очень просто. Для этого необходимо рассмотреть отдельные настройки, которые вы имеете в своем гаджете, и проследить за включением или отключением отдельных моментов.

Темный режим

Включение такой функции поможет сэкономить смартфону батарею. Выберите темные обои для главного экрана, переведите в настройках весь телефон в темный режим и т.п. Телефону потребуется меньше энергии на воспроизведение ярких светлых цветов, благодаря чему заряд батареи будет тратиться менее интенсивно.

Автоповорот экрана

Весьма популярная функция у многих пользователей. Однако она неплохо "тянет силы" из батареи, поэтому желание превратить отображение экрана из портретного в альбомный режим и наоборот лучше оставить до более богатых электроэнергией времен. Быстрее потребление заряда при использовании такой функции происходит благодаря задействованию датчика акселерометра, определяющего направление вашего смартфона. Если отключить автоповорот экрана, батарее станет легче.

Ранее Телеграф рассказывал, почему заряжать телефоны в публичных местах может быть опасно для вашей техники. Речь идет о ресторанах, аэропортах и других заведениях, имеющих станции для зарядки.

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