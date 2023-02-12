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Таропрогноз на 12 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двенадцатый день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двенадцатый день февраля. Фото telegraf.com.ua

У большинства дела сегодня будут идти хорошо

В воскресенье, 12 февраля, многие могут успешно разрешить наболевшие вопросы и продвинуться на работе, в то время как другим наоборот лучше стоит отдохнуть.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка пентаклей, перевернутая Пятерка пентаклей, перевернутая Двойка пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов, — на последний день недели у Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что в воскресенье у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, именно в этот день возможно начнете выздоравливать.

Перевернутая Двойка пентаклей

Вы взяли на себя слишком много всего, ввиду чего в конце недели в делах могут случиться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть по картам Таро в 2023 году.

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