Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Рыбам повезет в деньгах, а Львам придется проститься с прошлым

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшую неделю

В середине февраля 2023 года многие смогут заметно улучшить свое финансовое положение, в то время как других ждут рискованные ситуации и перемены.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 13 по 19 февраля 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта предвещает мало приятного, — в ближайшие дни могут возникнуть ссоры и споры на ровном месте, также есть риск необдуманных и неразумных поступков. Лучше пока воздержаться от поездок.

Телец — перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Близнецы — Паж мечей

На неделе Вам может быть сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Рак — перевернутая Королева мечей

В этом положении карта значит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством, однако это может быть как направлено против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих. Наберитесь терпения, неделя может преподнести малоприятные сюрпризы.

Лев — Смерть

Пусть Вас не пугает название карты, на самом деле она предрекает "смерть" старых устоев или пройденного этапа в жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане. Не пытайтесь удержать старое, без него Вы почувствуете себя легче и свободнее.

Дева — перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Весы — Десятка кубков

Еще эта карта называется Владыка совершенного успеха, и она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.

Скорпион — Император

Ближайшая неделя принесет Вам реализацию в профессиональной или личной жизни. Вооружившись рассудительностью и аналитическими способностями, Вы наконец сможете узреть практический результат своей работы. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — в ближайшие дни удача будет на Вашей стороне.

Стрелец — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. На неделе Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Козерог — Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Водолей — Четверка пентаклей

Эта карта — Владыка земной власти, и она рекомендует тщательно обдумывать каждый свой шаг, прежде чем что-то делать, и тогда все получится так, как Вам хочется. Особенно вероятны подвижки в делах финансовых.

Рыбы — Король пентаклей

В ближайшую неделю Вам будет очень везти в деньгах и делах, — не бойтесь работать и развиваться, успех будет на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет в любви в 2023 году.