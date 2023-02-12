Как пластиковая бутылка поможет справиться с сыростью в доме: хитрый трюк

Простая хитрость, которая избавит вас от лишней влажности

Сырость в доме – это не просто неприятная проблема. Это может даже навредить вашему здоровью и самочувствию. Более того, "забив" на сырость в начале, она может превратиться в плесень, с которой не так просто справиться. Чтобы избежать таких проблем, вам нужны будут пластиковая бутылка и соль.

Да, мы не шутим, никаких специальных средств или техники покупать не нужно. А сделав поглотитель влаги своими руками можно значительно сэкономить, пишет santeplus.

Как уменьшить влажность в доме

Вам понадобится пластиковая бутылка и немного соли:

Наполните бутылку наполовину солью. Закройте бутылку и поставьте в морозилку на несколько часов, пока соль не затвердеет; После достаньте бутылку из морозилки, снимите крышку и поставьте бутылку в самую влажную комнату дома.

Соль очень эффективно поглощает влагу и, таким образом, снижает уровень влажности в помещении. Такой естественный осушитель будет оставаться эффективным примерно в течение месяца, после чего вам нужно будет пополнить запасы соли.

Обратите внимание, что для этого трюка желательно использовать не йодированную соль, чтобы не повредить бутылку.

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