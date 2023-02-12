Это не пластмасса: в каких горшках лучше выращивать рассаду

Выбор горшка для рассады очень важен

Пока еще не наступил сезон работ на огороде, но опытные дачники уже все в заботах. Выращивание рассады требует кропотливых усилий и важно учесть все нюансы, чтобы получить желанный результат. Один из важных моментов – выбор горшка.

Многие привыкли сеять растения на рассаду в пластмассовую тару, но это не самый лучший вариант. Лучше остановиться на торфяных горшках для рассады, на что есть три конкретных причины, пишет ukr.media.

Во-первых, вашим растениям не придется "переезжать". Преимущество торфяной тары в том, что ее можно высадить в землю вместе с рассадой. Это существенно сэкономит время, а что еще важнее – минимизируется риск повреждения корней при "переселении" в лунку.

Во-вторых, экологичность – уникальная свойство торфяных горшков для рассады. Так вы точно сохраните растение и грунт в первозданном виде.

В-третьих, обратите внимание на структуру торфяных емкостей для рассады. Пористость – огромный плюс, благодаря которому растения смогут свободно "дышать" и выпускать лишнюю влагу. Соответственно это уменьшает риск загнивания и сырости, если вы переусердствуйте с поливом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие семена перед посадкой рассады необходимо замочить. Так растения быстрее прорастут и будут более крепкими.