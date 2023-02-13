Теплый салат из свеклы, который в 100 раз вкуснее винегрета: неожиданно простой рецепт

Базовый вариант вкусного салата, к которому можно добавлять составляющие по собственному усмотрению

Из обычной свеклы можно приготовить много вкусных блюд. Он прекрасно сочетается с грецкими орехами, луком, картофелем, морковью, зеленью, черносливом и соленым сыром. Поэтому, кроме традиционного винегрета, можно сделать и нечто более особенное. К примеру, теплый салат, который будет в разы вкуснее.

Крутым рецептом такого необычного салата со свеклой делится сайт Ukr.Media. Указывается, что вам не понадобится ничего особенного – все необходимые составляющие, вероятнее всего, уже есть у вас дома. А вот

Ингредиенты:

400 г вареной свеклы

250 г лука

2 зуб. чеснока

1 ст.л. оливкового масла

2 вареных вкрутую яйца

соль, перец

свежая зелень

Приготовление:

Чистим и нарезаем лук на четверть кольца. Обжариваем его на сковороде с разогретым маслом до золотистого цвета. Тогда – к уже поджаренному луку – добавляем измельченный чеснок. Далее на очереди свекла: отварной овощ чистят и натирают на мелкой терке. После этого его добавляют к луку прямо в сковородку. На этом этапе нам нужно все подсолить и поперчить. Тушим и помешиваем все в течение 5 мин. Теперь беремся за яйца: вкрутую отваренные яйца натираем на средней терке. Смешиваем их с содержимым сковородки и присыпаем все вашей любимой зеленью. Кстати, раньше мы писали, какую популярную зелень не стоит добавлять в салаты, ведь она может существенно испортить вкус даже самого лучшего блюда.

Такой теплый салат содержит немало витаминов и белков, а зелень придаст ему не только вкус, но и приятный аромат. Отлично подойдет, например, базилик.

Заметим, что этот рецепт — базовый. В него можно добавлять совершенно разные ингредиенты: грецкие орехи, лимонный сок с небольшим количеством жгучего перца, которые добавят пикантности, или же вареную курицу или сыр фета. Вариантов на самом деле множество — все зависит только от ваших предпочтений.

Раньше мы рассказывали, как сварить свеклу буквально за 10-15 мин. Этот лайфхак поможет сэкономить кучу времени, а вкус вареной свеклы будет точно таким же, как и при долгой ее варке.