Как разогреть еду, если нет света: простой способ со свечками
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Полезный лайфхак на случай блэкаута
Если у вас вместо газовой электроплита, а отключение электроэнергии происходит все чаще и чаще, стоит воспользоваться одним простым способом разогреть пищу. Вам не понадобится туристический примус и газовый к нему баллон. Достаточно будет и одних свеч, которые можно сделать и своими руками.
Конечно, нагревать еду на свечах — довольно не быстрый процесс, однако это единственное решение, когда есть хочется, а других вариантов нет. К тому же они могут и немного осветить помещение, пишет sud.ua.
Как сделать "плиту" из обычных свечек
- Возьмите кастрюлю с низкими стенами.
- Поставьте несколько свеч. Чем больше, тем лучше и быстрее прогреется блюдо.
- На дно кастрюли поставьте зажженные свечи, сверху уложите решетку для гриля. Поставьте миску или другую металлическую емкость, в которой вы будете разогревать пищу.
- Подождите, пока вода или блюдо разогреются.
Ранее "Телеграф" писал, как зарядить смартфон, если нет электроэнергии. Достаточно знать об альтернативных способах зарядки мобильного телефона без использования света.