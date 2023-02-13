Как разогреть еду, если нет света: простой способ со свечками

Полезный лайфхак на случай блэкаута

Если у вас вместо газовой электроплита, а отключение электроэнергии происходит все чаще и чаще, стоит воспользоваться одним простым способом разогреть пищу. Вам не понадобится туристический примус и газовый к нему баллон. Достаточно будет и одних свеч, которые можно сделать и своими руками.

Конечно, нагревать еду на свечах — довольно не быстрый процесс, однако это единственное решение, когда есть хочется, а других вариантов нет. К тому же они могут и немного осветить помещение, пишет sud.ua.

Как сделать "плиту" из обычных свечек

Возьмите кастрюлю с низкими стенами. Поставьте несколько свеч. Чем больше, тем лучше и быстрее прогреется блюдо. На дно кастрюли поставьте зажженные свечи, сверху уложите решетку для гриля. Поставьте миску или другую металлическую емкость, в которой вы будете разогревать пищу. Подождите, пока вода или блюдо разогреются.

Ранее "Телеграф" писал, как зарядить смартфон, если нет электроэнергии. Достаточно знать об альтернативных способах зарядки мобильного телефона без использования света.