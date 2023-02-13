Таропрогноз на 14 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет на День влюбленных

У большинства День святого Валентина будет весьма удачным

Вторник, 14 февраля, у многих будет чрезвычайно удачным как в личном, так и профессиональном плане, однако некоторым может подпортить настроение критика и конфликтное настроение.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутое Солнце, Император, Паж мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху во вторник могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Император

Второй день недели у Вас может выдаться чрезвычайно удачным в профессиональном или личном плане. Вооружившись рассудительностью и аналитическими способностями, Вы наконец сможете узреть практический результат своей работы. Также не стоит бояться отстаивать свою точку зрения.

Паж мечей

14 февраля Вам может быть сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут встретить свою любовь в 2023 году по картам Таро.