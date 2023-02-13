"Сюрприз" на День влюбленных: на Землю движутся несколько магнитных бурь

Магнитная буря накроет Землю на целые сутки с 14 по 15 февраля

Завтра, 14 февраля, на День влюбленных Землю могут накрыть сразу несколько магнитных бурь. По своей мощности активность на Солнце будет отличаться от той, которая произойдет 19-21 февраля.

Об этом сообщают на сайте отслеживания космической погоды Spaceweather. Согласно данным, магнитная буря продлится с 14 по 15 февраля.

Так, 14 февраля ожидается магнитная буря категории G1 мощностью 2 балла по 9-бальной шкале. Такая буря считается слабой по К-index, но влюбленным стоит быть на чеку — магнитных бурь может быть несколько. Все из-за того, что к Земле несутся несколько корональных выбросов массы, которые были выброшены Солнцем во время мощной вспышки класса Х и в результате извержения магнитной нити. Два этих события произошли 11 февраля.

Кроме того, если вы находитесь в арктических регионах, то вас может ждать приятный сюрприз. В День всех влюбленных 14 февраля можно увидеть в небе северное сияние, которое является ответной реакцией магнитосферы планеты на заряженные частицы солнечного ветра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чего ждать в жизни в День святого Валентина. Карты Таро говорят о том, что у многих этот день будет чрезвычайно удачным.