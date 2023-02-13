Какой сладкий компонент поможет прорастить качественные семена: важный момент

Такие семена дадут лучшие всходы на грядке

Прежде чем сажать семена на грядке, им нужно дать прорасти. Проращивание семян – необходимый процесс, который начинается с их замачивания и сливания воды.

Рецептов растворов, в которых следует замачивать семена, есть множество, но наиболее эффективный раствор получается из сахара. Об этом пишет "Земляк".

"Сладкий" рецепт раствора для прорастания семян

Чтобы отобрать самые жизнеспособные семена для рассады на грядке, необходимо растворить 20 г сахара в 100 мл воды при температуре плюс 20°С. Для того, чтобы предотвратить испарение воды, следует накрыть салфетку с семенами крышкой – лучше стеклянной. Только пророщенные семена в этот способ смогут дать лучшие всходы на грядке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие семена нужно обязательно замачивать перед посадкой, а какие – совсем не обязательно.