Счетчик за электричество: как не запутаться в зонах и правильно передать показатели

Эти счетчики встречаются в огромном количестве вариаций

Чтобы украинцам не переплачивать за коммунальные услуги необходимо вовремя передавать показатели счетчиков. Однако некоторые из них заслуживают отдельного внимания, поскольку данные на табло могут быть непонятны интуитивно.

В частности это касается счетчиков за электричество, которые могут быть разных типов, да еще и считать информацию в разных часовых зонах. Помочь разобраться в этом поможет инструкция ДТЭК.

Одни из наиболее распространенных счетчиков являются индукционные. Они были популярными еще в СССР и продолжают встречаться в домах и по сей день.

Их особенностью является то, что расчет потребления осуществляется лишь в одной зоне, а данные выводятся на механический барабан.

При этом в зависимости от типа устройства, на табло может выводиться 5, 6 или даже 7 цифр. Стоит помнить, что при передаче показателей записывать стоит лишь целое число, без той части, которая отделена запятой.

Циферблат индукционного счетчика

Электронные счетчики являются более современными устройствами, которое могут считать данные в особых часовых зонах, то есть в период с 7 до 23 часов и с 23 до 7 отдельно.

Чтобы снять показатели, стоит сначала понять, как обозначаются на табло "дневной" и "ночной режимы":

NiK. "День" — "Т11" или "Т1", "ночь" — "Т12" или "Т2";

GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2";

СТК. "День" — "Е1", "ночь" — "Е2".

Показатели надо записывать отдельно.

Многие украинцы уже установили в свои дома двузонные счетчики, которые позволяют экономить на электроэнергии, поскольку по ночному тарифу она обходится на 50% дешевле. Поставщики тоже поощряют переходить на них, поскольку они дают возможность снизить нагрузку на сеть в пиковые периоды.

Кроме есть и трехзонные электросчетчики, которые считают потребление, как понятно с названия, в трех зонах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как снимать показатели счетчика за газ, и какую цифру необходимо записывать.

Кроме того, мы писали о том, как снимать показатели счетчика за воду, и какие нюансы есть с ним.