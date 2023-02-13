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Счетчик за электричество: как не запутаться в зонах и правильно передать показатели

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Счетчик за электричество Новость обновлена 13 февраля 2023, 20:44
Счетчик за электричество

Эти счетчики встречаются в огромном количестве вариаций

Чтобы украинцам не переплачивать за коммунальные услуги необходимо вовремя передавать показатели счетчиков. Однако некоторые из них заслуживают отдельного внимания, поскольку данные на табло могут быть непонятны интуитивно.

В частности это касается счетчиков за электричество, которые могут быть разных типов, да еще и считать информацию в разных часовых зонах. Помочь разобраться в этом поможет инструкция ДТЭК.

Одни из наиболее распространенных счетчиков являются индукционные. Они были популярными еще в СССР и продолжают встречаться в домах и по сей день.

Их особенностью является то, что расчет потребления осуществляется лишь в одной зоне, а данные выводятся на механический барабан.

При этом в зависимости от типа устройства, на табло может выводиться 5, 6 или даже 7 цифр. Стоит помнить, что при передаче показателей записывать стоит лишь целое число, без той части, которая отделена запятой.

Циферблат индукционного счетчика
Циферблат индукционного счетчика

Электронные счетчики являются более современными устройствами, которое могут считать данные в особых часовых зонах, то есть в период с 7 до 23 часов и с 23 до 7 отдельно.

Чтобы снять показатели, стоит сначала понять, как обозначаются на табло "дневной" и "ночной режимы":

  • NiK. "День" — "Т11" или "Т1", "ночь" — "Т12" или "Т2";
  • GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2";
  • СТК. "День" — "Е1", "ночь" — "Е2".

Показатели надо записывать отдельно.

Многие украинцы уже установили в свои дома двузонные счетчики, которые позволяют экономить на электроэнергии, поскольку по ночному тарифу она обходится на 50% дешевле. Поставщики тоже поощряют переходить на них, поскольку они дают возможность снизить нагрузку на сеть в пиковые периоды.

Кроме есть и трехзонные электросчетчики, которые считают потребление, как понятно с названия, в трех зонах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как снимать показатели счетчика за газ, и какую цифру необходимо записывать.

Кроме того, мы писали о том, как снимать показатели счетчика за воду, и какие нюансы есть с ним.

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