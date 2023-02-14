Как часто нужно проветривать, чтобы избежать сырости и плесени в доме: мало кто об этом знает

Советы по эффективной вентиляции дома и предотвращению образования плесени.

Плесень – это распространенная проблема, от которой страдают многие дома, особенно в плохо проветриваемых домах с высокой влажностью, и с ней не так-то просто справиться. К счастью, существуют эффективные способы предотвращения и "лечения" этой проблемы.

Споры плесени появляются и развиваются в теплой и влажной среде, поэтому хорошая регулярная вентиляция поможет поддерживать в доме приемлемый уровень влажности, что поможет избежать образования плесени, пишет santeplus. Также регулярные проветривания помогут предотвратить образование конденсата, который является основным фактором роста плесени.

Как правильно проветривать дом

Главное — открывать окна регулярно, а вот частота их открывания зависит от нескольких факторов. Это и размер помещения, и уровень влажности и погодные условия снаружи.

В идеале открывать окна нужно не реже одного раза в день на несколько минут, рано утром и довольно поздно вечером, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха и поддерживать достаточный уровень влажности. И даже зимой.

Когда на улице хорошая погода, солнечная и сухая, открывайте окна на дольше. Это все поможет предотвратить появление конденсата, а в итоге и плесени.

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