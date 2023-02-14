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Таропрогноз на 15 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на пятнадцатый день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на пятнадцатый день февраля. Фото telegraf.com.ua

Некоторые наконец смогут решить наболевшую проблему

Среда, 15 февраля, некоторым принесет огорчения и печаль, однако большинству других наоборот обещает удачу и выход из сложной ситуации.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка мечей, перевернутая Шестерка мечей, Туз кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Среда будет не Вашим днем, ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Перевернутая Шестерка мечей

15 февраля Вам не останется ничего другого, как взглянуть на существующую проблему под другим углом и наконец взяться за ее решение, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. По другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.

Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в эту среду Вам повезет, исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к своей интуиции, она не подведет. Кроме того, не скупитесь на эмоции и дарите тепло близким.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут встретить свою любовь в 2023 году по картам Таро.

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