Таропрогноз на 15 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Некоторые наконец смогут решить наболевшую проблему

Среда, 15 февраля, некоторым принесет огорчения и печаль, однако большинству других наоборот обещает удачу и выход из сложной ситуации.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка мечей, перевернутая Шестерка мечей, Туз кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Среда будет не Вашим днем, ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Перевернутая Шестерка мечей

15 февраля Вам не останется ничего другого, как взглянуть на существующую проблему под другим углом и наконец взяться за ее решение, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. По другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.

Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в эту среду Вам повезет, исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к своей интуиции, она не подведет. Кроме того, не скупитесь на эмоции и дарите тепло близким.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут встретить свою любовь в 2023 году по картам Таро.