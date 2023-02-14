Как восстановить на флешке потерянные данные: мини-инструкция

На самом деле все очень просто — нужно только знать, что именно надо загрузить, и следовать инструкциям

Если вы вдруг обнаружили, что с вашего флэш-накопителя исчезла нужная информация, не паникуйте — как и в случае удаления важных файлов с ПК, данные можно восстановить. И делается это достаточно просто.

Простыми инструкциями относительного того, как вернуть пропавшую из флешки информацию, делится профильное издание na androidi. Авторы отмечают, что восстановить утраченные данные можно с помощью специальных программ, часть из которых — бесплатные.

Как восстановить файлы на флешке

Прежде всего, следует отметить: если работоспособность вашей флешки находится под вопросом (файлы отображаются через раз или скорость чтения/копирования заметно снизилась), лучше купить запасную флешку и скопировать туда всю важную информацию. Такая перестраховка никогда не будет лишней, ведь однажды вы можете просто не обнаружить на накопителе нужных данных и если его не удастся подключить к компьютеру физически, о восстановлении файлов в домашних условиях уже речи не будет.

В большинстве случаев, чтобы восстановить файлы на флешке, достаточно выполнить следующие действия:

вставить флешку в ПК;

запустить соответствующую программу (список бесплатных — ниже);

выбрать флешку из списка представленных накопителей;

запустить сканирование;

выбрать из найденного списка нужные файлы;

активировать восстановление данных.

Бесплатные утилиты для восстановления файлов с флешки

Все приведенные программы относятся к категории бесплатного и условно-бесплатного софта, поэтому с их загрузкой и использованием сложностей возникнуть не должно. Да и интерфейс этих программ достаточно удобен и понятен.

R.saver. Самая популярная программа для восстановления файлов из флешек и других носителей. Программное обеспечение работает со всеми популярными файловыми системами и восстанавливает потерянные файлы даже при предварительном форматировании флэш-накопителей. Transcend RecoveRx. Этот софт был разработан специально для флешек и других видов накопителей производства этой компании, однако отлично показывает себя и при восстановлении удаленной информации на флеш-накопителях других производителей. Puran File Recovery. Специализированная программа, умеющая находить удаленные файлы во всех популярных форматах. Этот софт может работать даже с поврежденными накопителями, а также предоставляет расширенные фильтры для облегчения поиска нужных документов. Recuva. Это приложение от разработчиков CCleaner, поддерживающее огромный набор функций восстановления удаленной с флешки информации. Программа представлена ​​бесплатной и платной версией, причем для выполнения основной задачи (восстановления файлов) бесплатной версии вполне достаточно. DMDE Free Edition. Программа с необычным интерфейсом, зато с поддержкой множества вспомогательных опций, среди которых, например, опция предварительного просмотра файлов (до того, как вы их восстановите).

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