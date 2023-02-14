Чтобы не были плоские, как подошва: секреты приготовления пышных оладий, как у бабушки
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Чтобы оладьи были рыхлыми и вкусненькими, недостаточно просто смешать все компоненты
Уже совсем скоро украинцы будут отмечать Масленицу. К этому празднику традиционно готовится много вкусных блинов с разными начинками, причем их выпекают в течение всей недели. Однако, если вам больше нравится оладья, можете спокойно готовить их.
А чтобы праздник удался и оладьи порадовали вас непревзойденным вкусом, ароматом и великолепием, делимся с вами этим замечательным рецептом. Если выполнять все по инструкциям по приготовлению, оладьи никогда не будут плоскими, отмечает pixelinform.
Ингредиенты:
- 500 мл кефира
- 500 г муки
- 1,5 ст.л. сахара
- 1/3 ч. л. соли
- 2/3 ч. л. соды
- 1 яйцо
- масло
Приготовление:
Прежде всего, следует отметить: все ингредиенты, которые вы достали из холодильника, должны прогреться до комнатной температуры. Из только что извлеченных из холода компонентов удачной выпечки не получится.
- Взбить яйца с солью и сахаром.
- Добавьте тёплый кефир и хорошо перемешайте (кефир можно подогреть, но главное, чтобы он не закипел).
- Влейте немного растительного масла, добавьте маленькими порциями муку и постоянно перемешивайте, чтобы не образовывались комочки.
- После этого добавляется сода. Ее при замешивании теста на кисломолочной основе, кстати, можно не тушить уксусом.
- Теперь хорошо перемешайте все и оставьте тесто "отдохнуть" 15-30 мин на столе.
Жарятся такие божественные оладьи на предварительно разогретой с маслом сковороде до появления румяной корочки с каждой стороны. Лакомства по этому рецепту всегда пышные и ароматные — прямо, как у бабушки в детстве. Они прекрасно смакуют с маслом, сметаной, натуральным йогуртом, ягодами, медом, вареньем и всевозможными сиропами.
Раньше мы рассказывали, как приготовить цветные блинчики без химических добавок. Яркие цвета могут придать совершенно безопасные натуральные ингредиенты. Такие цветные блины будут хорошо смотреться на праздничном столе.