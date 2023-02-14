Двум знакам Зодиака карты Таро обещают море любви в 2023 году

На День всех влюбленных рассказываем про главных любимцев Амура

В День святого Валентина 14 февраля многие задумываются о своей личной жизни. Одинокие размышляют, скоро ли встретят своего партнера, в то время как те, кто уже состоит в отношениях, задаются вопросами об их будущем.

Однако двум знакам Зодиака не стоит переживать о своей личной жизни в 2023 году, — это Львы и Скорпионы. Во всяком случае, именно так обещают карты Таро, которые выпали в любовном раскладе на 2023 год.

Львам выпала Шестерка пентаклей

Это карта взаимной поддержки, уступок, равновесия между "давать" и "брать". 2023 год у Вас ознаменуется поддержкой, нежностью и сексуальной щедростью. Вы с партнером будете развивать Ваши отношения, наслаждаться друг другом и сообща достигать целей.

Скорпионам выпал Король кубков

Вам карты Таро обещают период идиллии и романтики в отношениях, открытость в эмоциональном плане, раскрытие сексуальности. Если ранее чувства несколько угасли, в 2023 году они могут вспыхнуть снова.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.