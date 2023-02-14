Сколько минут в день проветривать дом зимой: многие об этом не знают
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Проветривание помогает снизить влажность и ограничить загрязнение воздуха в помещении.
Качество воздуха внутри дома важно для хорошего самочувствия всех проживающих в нем людей, но также необходимо во избежание образования плесени на стенах и в шкафах. Однако, увы, но многие не знают, как правильно проветривать дом зимой, чтобы не тратить тепло впустую, а также чтобы не переборщить и не заболеть. Давайте исправлять это незнание.
Специалисты рекомендуют проветривать дом в течение 5-10 минут в зимние месяцы, пишет портал santeplus. Вы можете проветривать один или несколько раз в день, в зависимости от вашего графика. Зимой лучше проветривать утром и вечером, в период с 8 до 11 часов.
Однако помимо этого, есть несколько важных моментов, которых нужно придерживаться при проветривании. О них — читайте далее.
Как правильно проветривать дом зимой
- Во время проветривания окна должны быть широко открыты, чтобы воздухообмен происходил быстро, не допуская переохлаждения дома.
- Также многие совершают ошибку, не снижая температуру отопления перед открытием окон. Таким образом, открывая окна, горячий воздух выходит из дома. Поэтому перед проветриванием лучше снизить температуру.
- Также важно, чтобы во время проветривания были закрыты двери между комнатами с разными температурами помещения. Это предотвратит появление конденсата в более прохладных комнатах.
- Не забывайте обогревать и проветривать помещения, которыми вы не пользуетесь. В противном случае в холодные месяцы возрастет риск появления плесени.
Также "Телеграф" писал, что для утепления окон в зимнее время подойдет бюджетный материал — пупырчатая пленка. А еще мы рассказывали, какие лайфхаки помогут определить, с какой части окна дует.