Сколько минут в день проветривать дом зимой: многие об этом не знают

Проветривание помогает снизить влажность и ограничить загрязнение воздуха в помещении.

Качество воздуха внутри дома важно для хорошего самочувствия всех проживающих в нем людей, но также необходимо во избежание образования плесени на стенах и в шкафах. Однако, увы, но многие не знают, как правильно проветривать дом зимой, чтобы не тратить тепло впустую, а также чтобы не переборщить и не заболеть. Давайте исправлять это незнание.

Специалисты рекомендуют проветривать дом в течение 5-10 минут в зимние месяцы, пишет портал santeplus. Вы можете проветривать один или несколько раз в день, в зависимости от вашего графика. Зимой лучше проветривать утром и вечером, в период с 8 до 11 часов.

Однако помимо этого, есть несколько важных моментов, которых нужно придерживаться при проветривании. О них — читайте далее.

Как правильно проветривать дом зимой

Во время проветривания окна должны быть широко открыты, чтобы воздухообмен происходил быстро, не допуская переохлаждения дома.

Также многие совершают ошибку, не снижая температуру отопления перед открытием окон. Таким образом, открывая окна, горячий воздух выходит из дома. Поэтому перед проветриванием лучше снизить температуру.

Также важно, чтобы во время проветривания были закрыты двери между комнатами с разными температурами помещения. Это предотвратит появление конденсата в более прохладных комнатах.

Не забывайте обогревать и проветривать помещения, которыми вы не пользуетесь. В противном случае в холодные месяцы возрастет риск появления плесени.

Также "Телеграф" писал, что для утепления окон в зимнее время подойдет бюджетный материал — пупырчатая пленка. А еще мы рассказывали, какие лайфхаки помогут определить, с какой части окна дует.