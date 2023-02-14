Сырный соус, который подходит ко всему: рецепт универсальной заправки за 10 минут

На него нужно всего три ингредиента

Если вы очень любите сырный соус, то точно знаете, что отдельно купить именно такой, как вам нравится, практически нереально. Поэтому мы предлагаем вам попробовать приготовить его самостоятельно – он, как и вкусная универсальная подливка с грибами, будет подходить к любому блюду, а готовится из доступных продуктов.

Идеальным рецептом домашнего сырного соуса, который украсит вкус макарон, картофеля фри, бургеров, лазаньи и других блюд, делится shuba. На его приготовление уйдет всего 10 минут.

Ингредиенты:

Сыр чедер — 225 г

Крахмал кукурузный — 40 г

Сливочный сыр — 300 г

Приготовление:

Потрите чеддер на средней терке. Смешайте сыр и кукурузный крахмал в небольшой жаростойкой миске. Добавьте сливочный сыр, хорошо перемешайте и готовьте в микроволновке на высокой мощности около 1 мин. Взбейте соус и продолжайте готовить еще 30 сек, тогда еще раз взбейте и ставьте в микроволновку на столько времени, пока смесь полностью не растает и не станет однородной (это должно занять около 2 мин).

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